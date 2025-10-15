El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hifi intenta superar a un rival. E. C.
Salto inicial

A por todas

Euroliga ·

Su gran temporada pasada ha provocado que el Paris Basketball esté obligado a recomponerse después de que sus jugadores llamaran la atención de otros clubes

Juanjo Brizuela

Juanjo Brizuela

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:12

Comenta

Tiene sentido esa frase que dice eso de «el mayor riesgo es no arriesgarse». Digamos que lo inmóvil te lleva a que te sobrepasen, a ... perder el control y dejarte llevar por otras circunstancias que puedan alterar tu estado habitual. Comparto con usted que ese cosquilleo previo del saber que estás tomando riesgos pueda paralizarte e incluso que tengas más que serias dudas de cuál será la consecuencia, pero también le digo que si ha tomado la decisión de hacerlo es que en el fondo «algo hay».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  3. 3

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»
  6. 6 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  7. 7

    «Nos hemos hecho hermanas de sangre en Bilbao», confiesan Emma Suárez y Elena Anaya
  8. 8 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9 El remero malagueño que decía residir en Getxo cobraba ayudas de cinco instituciones
  10. 10 Detenido un joven de 22 años tras pegar un puñetazo y robar el móvil a otro en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo A por todas

A por todas