El Valencia Basket recibirá al Hapoel en la Euroliga a puerta cerrada El club taronja cede y sigue los pasos ya tomados por el Tenerife y el Manresa para «poner por delante la seguridad» de jugadores y socios

Jon Aroca Martes, 14 de octubre 2025, 16:50

El Valencia Basket también disputará su partido de este miércoles contra el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga a puerta cerrada (20.30 horas). Pese a que en un primer momento el club taronja había optado por permitir la entrada al Roig Arena solo a sus abonados ha cambiado de parecer pocas horas antes de su polémico enfrentamiento ante el conjunto israelí. De esta forma, ni siquiera los socios locales podrán seguir el encuentro en el recinto valenciano.

Según detalló la entidad a primera hora de la tarde de este martes, se ha visto obligada a tomar esta decisión por motivos de seguridad. Se trata de una jornada especialmente delicada, ya que la disputa del encuentro coincide con las protestas que se habían organizado en la capital del Turia para denunciar la presencia de los clubes israelíes en la competición y una huelga general a nivel nacional para denunciar la matanza cometida en Gaza. La llegada del club israelí a Valencia ya ha estado marcada por un amplísimo despliegue de seguridad y también el secretismo de una expedición que ni siquiera comunicó su horario de llegada al aeropuerto o el plan de entrenamiento previo al duelo.

El club presidido por Juan Roig recalca que ha «apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido». Por eso en un primer momento optó por impedir la venta de entradas pero sí permitir el acceso a sus más de 11.000 abonados. Pero los informes presentados por la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, que ya este lunes sugirió que la mejor opción sería jugar a puerta cerrada, han propiciado ese cambio de parecer.

«Ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada», apostilla el comunicado. «El club sabe que, en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión 'menos mala'», cierra el texto.

La decisión sigue los pasos ya dados el domingo por el Tenerife y el Manresa, que anunciaron de forma conjunta la disputa de sus partidos de competición continental a puerta cerrada. El club canario se mide este martes en su pabellón al Bnei Penlink Herzliya en el marco de la Champions, mientras que el bloque catalán debe enfrentarse el miércoles en la Eurocup al Hapoel Bank Yahav de Jerusalén.

El Baskonia recibirá a los dos israelíes en marzo y abril El Baskonia esquiva de momento esta decisión. El sorteo del calendario propició que los dos encuentros en el Buesa Arena ante los conjuntos israelíes se disputen en el tramo final de la temporada, por lo que habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos en el plano internacional conocer en qué escenario global llega la disputa de los partidos. El primero será ante el Hapoel el 27 de marzo de 2026 y el segundo, ante el Maccabi, unos días después: el 7 de abril. Los encuentros como visitante llegarán seguidos en noviembre. El 11 de ese mes en Sofía frente al Hapoel y dos días después en Belgrado frente al bloque macabeo.