El presidente Shimon Mizrahi, arriba, y David Federman, abajo con camisa, son las mayores caras visibles del club. Jesús Andrade y Maccabi

El precio de regenerar el Maccabi tras el exilio

La familia Federman, poseedora del 29% del club estandarte de Israel, sopesa vender su parte, valorada en 130 millones de euros

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

El sempiterno Shimon Mizrahi (Tel Aviv, 1939) acaba de cumplir 86 años, 57 de ellos como presidente del Maccabi. El cargo no es honorífico. Es ... el que manda desde que el ser humano llegó a la Luna, en 1969, hasta estos días. Sus compañeros en la junta directiva lo asumen sin rechistar pese a que el veterano mandatario hace tiempo que dejó de ser el máximo accionista. El paquete más grande se lo reparten dos familias: los Recanati –Shay y Oudi– y los Federman –David y Danny–, con un 29% cada una. Los segundos, padre e hijo, son la principal cabeza visible y se plantean vender su parte en un intento de impulsar un club venido a menos en la última década. Una sombra de lo que fue.

