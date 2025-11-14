El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Euroliga

La Policía de Bolonia pide aplazar la visita del Maccabi por las prostestas propalestinas

El Virtus-Maccabi coincide con la disputa de la Copa Davis y consideran complicado garantizar la seguridad de ambos eventos

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:45

El Maccabi visitó el OAKA en la jornada 7 de la Euroliga y celebró en su cuenta de Twitter la disputa de su primer partido en condiciones normales. Sin restricciones de público, y en la ciudad y el pabellón pertinentes. Fue una excepción. Desde entonces, todos sus encuentros europeos han sufrido alguna restricción y su próxima visita, el viernes 21 de noviembre a Bolonia, también apunta a ello.

La Policía de Bolonia ha solicitado que se aplace el encuentro, según informa el diario La Repubblica, debido a las cuantiosas protestas propalestinas que se esperan en la ciudad, según informa el diario La Repubblica. El cuerpo de seguridad considera complicado ampliar su dispositivo como requieren los conjuntos israelíes desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza al coincidir con la disputa esta semana del torneo de selecciones de tenis, la Copa Davis.

Para garantizar la seguridad, piden que el partido se posponga al menos hasta mediados de diciembre. Parte de la población reclama su suspensión. El 27 de octubre, alrededor de 60 activistas propalestinos interrumpieron en el Ayuntamiento durante la reunión del consejo de gobierno para protestar por la disputa del encuentro. «Nos manifestaremos para bloquear el partido», aseguraron. Las visitas del Maccabi desatan la tensión no solo en Vitoria, si no en varios puntos del mapa europeo.

