Pablo Laso, tras caer en el Carpena: «Es un partido más, para lo bueno y para lo malo»

Iván Benito Domingo, 2 de febrero 2025, 15:19 | Actualizado 17:20h. Comenta Compartir

El Baskonia ha sido superado en todo lo que Laso explicó a sus jugadores que había que mitigar. «Sobre todo parar su contraataque y controlar su rebote ofensivo, pero han crecido mucho allí», ha analizado Pablo Laso sobre la derrota ante el Unicaja. «Tampoco teníamos que cometer muchos errores», se lamentaba el vitoriano al percatarse de las 17 pérdidas de balón de su equipo. «Sabemos que si no haces las cosas bien contra equipos del nivel de Unicaja va a ser muy difícil competir».

El técnico, que compareció en sala de prensa con las mejillas coloradas como si también estuviera enfermo, optó por eludir sacar ninguna conclusión manifiesta sobre la derrota. «Es un partido más para lo bueno y lo malo», esgrimió. «Si me quedo con el partido del Panathinaikos, estaría todo bien. Si lo hago con el de Girona, todo mal», prosiguió. «Yo veo lo bueno y lo malo y no pienso en pasos adelante y atrás», resumió.

Por la mente de Laso pasa por recuperar a los dos jugadores enfermos, Samanic y Rogkavopoulos, para el partido del miércoles en Mónaco. «Al final necesitas a todos. Algunos han jugado poco, pero también son importantes. Hay otros que juegan demasiado. Otros que en diez minutos son importantes...», valoraba sobre su plantilla, corta para competir ante el Unicaja. «Hoy nos faltaban dos y con la energía que juega el Unicaja necesitas jugadores para frenarlos».

La caída azulgrana comenzó en el segundo cuarto, con los malagueños logrando ya una ventaja de diez puntos. «He intentado transmitir que, independientemente de los errores, pensaba que sin ellos entraríamos en el partido». Pero las esperanzas del técnico se vinieron abajo enseguida. «El inicio del tercer cuarto han sido dos pérdidas, un triple solo fallado y una bandeja de Chima. Ahí podíamos haber entrado y en el siguiente ataque nos han metido un triple. Ahí dices va a ser complicado...», asumía.

El técnico afirmó que hasta ese momento «no tenía la sensación de que el equipo estuviera fuera». «Pero ahí se ha complicado, sobre todo por nuestros errores porque sabes que el Unicaja va a mantener el ritmo durante los 40 minutos», admitió sobre un choque en el que la diferencia en el rebote (44-30) no le permitió «tener el ritmo del partido».

Noticia relacionada Unicaja 94-73 Baskonia El Baskonia se desploma a cámara lenta Carlos Pérez de Arrilucea

Por último, abordó dos temas recurrentes de las últimas semanas. Primero, las desconexiones azulgranas. «A lo largo de la temporada hemos tenido malos momentos al inicio, al final... no me preocupa tanto cuando llega el mal momento, sino el porqué. Algunas son clara y las debemos solucionar», afirmaba. Y por último, la labor arbitral. «No los voy a criticar, solo creo que el partido ha sido un poco caos y ahí el Unicaja ha salido ganado. Aprendizaje para el futuro», resumió.

Ibon Navarro, por su parte, aseguró que las interrupciones arbitrales no cree que favorezcan a su estilo. «Queríamos un ritmo alto porque les faltaban jugadores y queríamos que Chima (Moneke), que juega mucho, o Tadas (Sedekerskis), que volvía de lesión. estuvieran exigidos a nivel físico. A nosotros que todo vaya más lento no nos favorece tampoco», aseguró el vitoriano, satisfecho con el juego y el resultado. «Ellos tenían bajas importantes pero no quita mérito a lo que hemos hecho», culminó.