Murcia pone en juego el crédito del Baskonia

Necesita este Baskonia de un lugar en el que reparar las heridas que no se curan en la enfermería. Magullado cada vez que termina un partido de Euroliga, el cambio de competición debe servirle para ganar fiabilidad y restaurar su confianza. La ACB, que en campañas anteriores suponía un dolor para compaginar las ambiciones continentales y los deberes domésticos, se presenta esta temporada como la bombona de oxígeno necesaria para afrontar otras tres exigentes citas la próxima semana (Dubái, Efes y Tenerife).

La visita matinal al ambicioso UCAM Murcia se presenta como otra oportunidad para que los Spagnolo, Villar, Frisch, Diop y Diakite den un paso al frente como en Granada. Los focos también se centran en Rodions Kurucs. El ala-pívot letón, todavía falto de ritmo por su lesión en la fascia plantar, puede encontrar en el duelo frente a su exequipo la firmeza que aportó durante las últimas dos temporadas en el conjunto que dirige Sito Alonso desde 2019. Los de Galbiati afrontan con la mayor seriedad el encuentro en tierras pimentoneras. Viajó el miércoles en vuelo chárter a Belgrado y de allí directo a Murcia el viernes para hoy hacer rápido las maletas.

Igualar el arranque del lustro

Un triunfo propulsaría al Baskonia a los puestos de cabeza con un balance de 3-1, con el que igualaría el mejor arranque continental registrado por el conjunto vitoriano en los últimos años (el mismo que en la 2023-2024, antes de que Peñarroya fuera destituido, la 2020-2021 y en la 2018-2019). Más allá de rachas, el Baskonia sigue en pleno proceso de lanzamiento tras un inicio de curso caótico y carente de constancia. La irregularidad propia de los equipos que compaginan la Euroliga y la ACB castiga sobremanera a los azulgranas, cuyo impacto de los malos momentos supera por mucho al de los buenos.

El buen primer tiempo en el Belgrado Arena ante el Estrella Roja marca el camino a seguir para los de Galbiati, que deben mejorar en el rebote y en el porcentaje desde el triple. El UCAM Murcia también acostumbra a amenazar desde el 6,75 con un Sito Alonso que hace unas semanas instruía así a su último fichaje, Zach Hicks. «Si está solo y no tira, no jugará ni un minuto».