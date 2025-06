El Mónaco aparta a Mike James por incumplir «el código interno»

Iván Benito Lunes, 2 de junio 2025, 19:56 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

El Mónaco ha anunciado la suspensión temporal del exbaskonista Mike James debido a una violación del reglamento interno del club. La entidad informa que ha abierto una investigación interna para obtener explicaciones del jugador involucrado y esclarecer los hechos. Como resultado, ha sido apartado de «todas las actividades» del equipo.

El Mónaco comenzará mañana las semifinales de la liga francesa contra el Asvel en una serie al mejor de cinco partidos. La serie arrancará en Villeurbanne, donde no estará el base estrella del conjunto de Spanoulis. Tras perder la final de la Euroliga ante el Fenerbahce, el nortemericano reveló que había sufrido una hernia discal en verano que le dijeron que comprometería su carrera. Celebró haber alcanzado la final sin haberse perdido un partido, y aseguró que volvería a intentarlo.

James es el máximo anotador de la historia de la Euroliga, pero aún no ha conseguido ganar el título. Es el único de las 25 leyendas de la máxima competición continental que no ha levantado el trofeo. «La Euroliga será difícil el año que viene, pero nos preparamos para ello. No vamos a dar marcha atrás», escribió en Twitter al conocer la expansión a 20 equipos. Días más tarde, ha sido apartado por el club como también lo fuera Elie Okobo en enero del año pasado. El francés regresó a la disciplina del grupo a los 12 días después de haber infringido también el código interno.

Tampoco es la primera vez que Mike James es suspendido por el AS Monaco. En marzo de 2023, fue suspendido por salir una noche de fiesta con su amigo Dwayne Bacon, entonces jugador del Panathinaikos, cuando estaba lesionado. Ahora también se había perdido los último encuentros por un dolor en la muñeca. Anteayer, en el partido de desempate contra Le Mans, el estadounidense no estuvo presente en la grada, con lo que desató los primeros rumores.