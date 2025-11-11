Fuera hace fresco

Acaban de publicarse en Francia las memorias del rey emérito. Viendo muchas de sus aseveraciones, resulta evidente que con la edad se va perdiendo memoria. ... Seguir jugando con la cabeza en su sitio, sin perder el oremus, debía ser el objetivo de un Baskonia que últimamente jugaba con las ideas claras sin viajar a Lleida.

Sin 'Vasile' alguno

La intención inicial de nuestro equipo era ir 'Haporel' en la capital de la emérita, Sofía. La verdad es que el equipo comenzó dando la Kurucs jugando de manera coral. Sin embargo, donde las Dan las toman y con un abuso de Jones sobre Nowell en el poste bajo iniciaron los hebreos su particular intifada sobre nuestro aro. Reapareció Howard de la mano de su muñeca, lo que siempre nos hace dar palmas. Los rojos sacaban los colores a nuestra defensa individual mientras se sucedían las visitas al lugar donde tiras sin que nadie te moleste. Intercambio de canastas donde volvíamos a recordar al añorado Kobi Bryant con los dos allí presentes. Los vitorianos, de la mano de nuestro francés de academia conseguían mantenerse en clase sin que nadie hiciera pira por Bulgaria. Por momentos era hora de ir a Micic y escuchar sus parábolas junto al bueno de San Matteo. Pocas procesiones aceleradas de aro a aro con ninguno queriendo hincar la rodilla. Por su puntería se fueron de 10 pero sin 'Vasile' alguno.

Nuestros déficits

Otro rebote ofensivo en nuestro aro para iniciar la andadura por el segundo acto, menos mal que el Caba seguía dándonos la chispa necesaria. Una pérdida innecesaria hacía que nos tirásemos por el Malcolm permitiendo a los de Itoudis que se alejasen en su casa. Silbatos de los que como si no hubiera un mañana que acaban por amañar la peor de las defensas o el mejor de los ataques. Por alguna transición del desaparecido en el primer acto Diallo, la consistencia del infalible Timothé y el orden establecido por Spagnolo volvimos a soplarles en la oreja para irnos acostumbrando a los vientos que se avecinan. Lo que pasa es que Dimitris Elijah donde elija todo es muy bueno. Nuevo acelerón local que obligó a Paolo a pedir sopitas al verlo tan Blak. Con Markus fuera del engranaje, el acierto cerrado por vacaciones y el baloncesto vestido de rojo nos lo puso muy negro. Diakite, los cambios de Itoudis y a la tremenda no fueron suficientes para ocultar nuestros déficits.

Final

Queda bastante claro que fuera hace fresco. Tras la derrota en Lleida, el Baskonia volvió a darse un baño de realidad ante un conjunto israelí plagado de estrellas de verdad. Toca poner los pies en la tierra y no estar en la luna durante tantos minutos. El jueves esperamos que no nos recuerde a la revista de humor que llevaba el mismo nombre.