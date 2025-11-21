Al calorcito

El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita por dos años. Dictar un fallo culpatorio un 20N por ser ... franco suena redundante. Queríamos volver a ver a un Baskonia supremo que no recordase los malos momentos vividos, lejos de casa, entre aeropuertos y hoteles.

Otro semblante

Tras haber vivido una jornada de nieves teníamos la ilusión de disfrutar una tarde de bienes. Apagado inicio baskonista que observaba cómo Lucic lucía en los bávaros. Primer bocado a su canasta cuando habían transcurrido casi tres minutos. Juego ofensivo en horario de patio colegial y defensivo en pleno recreo. Los de Parker seguían sumando desde Marienplatz por las muñecas de Voigtman o Jessup, y eso empezaba a ser una cruz. Sólo Kobi y la aparición de Cabarrot ponían algo de freno a unos alemanes que parecían vivir una 'Novemberfest' en Gasteiz. Demasiados balones desparramados y un 'Obstáculo' insalvable llamado calidad. Los blancos con los ojos como platos a la hora de ver al otro a la par que el buen baloncesto hacía daño a la vista. Gracias a la vuelta del Markus imprescindible, el alma de Kurucs y el don Simmons reserva nos pusimos por encima pasando del agua al vino. Agradecidos por sus errores tontos y un listo Nowell, nos fuimos al relax con otro semblante.

En ningún lado

Kobi abría la lata del segundo acto con un copo de tres que no acabó cuajando por esas bolas que se derretían entre las manos. Reacción visitante tras segundas opciones que nunca suelen ser una buena opción. Se empezaron a ver más canastas ante defensas que no acababan de formarse y las de un Luwawu que sigue en plena forma. Iba aumentando el 'tentetieso' local a la par que dejaban de sonar los silbidos o lo hacían con el cariño debido.

Buenas 'minuTadas' acompañadas como Diop manda. Los blancos perdidos entre pérdidas y buscando al Parker de San Antonio para que pusiera orden. Las cosas ya estaban en nuestro sitio y 'paMike' salvo milagro aquello empezaba a oler al turrón ese que vuelve a casa. Los de Baviera, en Babia, nos permitían zapatear gracias a su defensa flamenca. Ventajas en aumento y TJ viendo impávido cómo se le venía abajo el tejado. Diakite ponía el candado, Markquis las llaves y colorín colorado como en casa en ningún lado.

Final

Reencuentro con la victoria al calorcito de casa ante un Bayern que aguantó la primera parte y perdió el norte en la segunda. Felices con su falta de espíritu y una frialdad que sólo se entiende si sabes de dónde vienen. Buen partido coral a partir del segundo cuarto y a pensar en los vecinos que son más de otxote.