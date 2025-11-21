El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diallo celebra una canasta hacia la grada. Igor Martín

Al calorcito

Los azulgranas firmaron un buen partido coral a partir del segundo cuarto, cuando el Bayern empezó a perder el norte

Mikel Cuadra

Mikel Cuadra

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:56

Comenta

El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita por dos años. Dictar un fallo culpatorio un 20N por ser ... franco suena redundante. Queríamos volver a ver a un Baskonia supremo que no recordase los malos momentos vividos, lejos de casa, entre aeropuertos y hoteles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  6. 6 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Al calorcito

Al calorcito