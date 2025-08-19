El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un melón azulgrana por abrir

A falta de un teórico base, el Baskonia cierra la plantilla con jugadores enérgicos y físicos y sin un pívot intimidador

Ángel Resa

Ángel Resa

Martes, 19 de agosto 2025, 18:46

El Baskonia anunció el lunes el fichaje de Mamadi Diakite para, en teoría, cerrar su juego interior y deja en la atmósfera partículas de incertidumbre. ... Me refiero a que, estudiadas las circunstancias anteriores o viéndolas a toro pasado, quizá la parroquia azulgrana aguardara ese 'comeniños' dentro de la zona cuyo papel no encarnó el efectista Donta Hall con destino a El Pireo después de un solo curso. Debemos de reconocer que semejantes ogros no abundan, sólo se los permiten transatlánticos de enorme eslora mediante cuentas nada corrientes alejadas de la moneda que impera en Salburua y que el baloncesto moderno derriba los compartimentos-estanco.

