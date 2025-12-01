El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sedekerskis ataca el aro rival ante Jovic durante la reciente visita del Bayern. Igor Martín

El martirio del capitán baskonista

Sedekerskis aguanta con un tobillo que no da tregua y que abre la opción de guardar descanso para evitar agravar la dolencia

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:24

Tadas Sedekerskis es un capitán sumido en la incomodidad y el dolor en una temporada compleja. El lituano sigue siendo el rostro distintivo de un ... Baskonia que el verano pasado cambió de entrenador y remozó media plantilla, pero apenas puede disimular un desasosiego al que no termina de dar esquinazo. Entre los bandazos de resultados y su situación individual, es un líder de vestuario preocupado. Del Eurobasket celebrado el pasado verano se trajo una lesión de tobillo que, dos meses después, le sigue generando molestias más o menos agudas. Al no tratarse de una dolencia que haya producido una baja de más de un partido, tampoco hay parte médico oficial emitido desde las oficinas de Zurbano. Sin embargo, sigue siendo un foco de preocupación en el seno del club azulgrana. Y del propio jugador báltico, cuyo umbral del dolor es alto, pero hasta un cierto límite.   

