El martirio del capitán baskonista

Tadas Sedekerskis es un capitán sumido en la incomodidad y el dolor en una temporada compleja. El lituano sigue siendo el rostro distintivo de un ... Baskonia que el verano pasado cambió de entrenador y remozó media plantilla, pero apenas puede disimular un desasosiego al que no termina de dar esquinazo. Entre los bandazos de resultados y su situación individual, es un líder de vestuario preocupado. Del Eurobasket celebrado el pasado verano se trajo una lesión de tobillo que, dos meses después, le sigue generando molestias más o menos agudas. Al no tratarse de una dolencia que haya producido una baja de más de un partido, tampoco hay parte médico oficial emitido desde las oficinas de Zurbano. Sin embargo, sigue siendo un foco de preocupación en el seno del club azulgrana. Y del propio jugador báltico, cuyo umbral del dolor es alto, pero hasta un cierto límite.

El parón que imponen las 'ventanas FIBA' ha podido venir bien para que Sedekerskis guarde descanso y deje de verse martirizado por su tobillo. Sin embargo, el trasiego vivido en dos meses de partidos sin tregua también pasa factura. De hecho, desde la entidad azulgrana tampoco se descarta la opción de que el capitán pare durante un período breve con el fin de prevenir males más graves. El problema es que el calendario actual hace que cualquier ausencia, por corta que sea, se produzca a costa de perderse un buen puñado de partidos.

Por otra parte, tampoco el Baskonia ha logrado 'comprar' cierto margen de calma clasificatoria en la Euroliga ni en la Liga ACB después de 21 partidos oficiales disputados. En el torneo continental, es decimoséptimo con un balance de 4-9 y a tres cuerpos de la zona de play in. En la competición doméstica, un 4-4 otorga a los vitorianos el octavo puesto en la tabla y la recomendación de no ceder terreno en la pelea por alcanzar la Copa del Rey. En semejantes circunstancias, Paolo Galbiati necesita a todos los efectivos posibles.

9 Minutos Tiempo que jugó Sedekerskis en el duelo ante el Zalgiris, lejos de sus cifras habituales.protagonismo.

Porque tampoco la configuración actual de la plantilla azulgrana da para muchos relevos en caso de bajas más o menos largas. El técnico italiano espera el cercano retorno de Trent Forrest, aunque todavía no tiene una fecha de vuelta clara. Al menos, se trató de un percance que fue mitigado por la contratación temporal de Kobi Simmons, que propicia una superpoblación de jugadores en la posición de base. Sin embargo, la ruptura de Luka Samanic se remonta a más de un mes en el calendario y la entidad de Zurbano sigue sin encontrar en el mercado un sustituto que apuntale el puesto de 'cinco'. Mientras, Khalifa Diop y Mamadi Diakite se reparten las responsabilidades como pívots, aunque los minutos en el puesto también se cubren con Tadas Sedekerskis y Rodions Kurucs.

De hecho, Galbiati ha mantenido como alternativa de pareja interior a los dos jugadores bálticos en algunos momentos de partido, sin prejuicio de que su uso sea a costa de perder centímetros y presencia física. Para el canterano azulgrana, el papel de 'hombre para todo' no le es ajeno. A pesar de los altibajos, esta temporada vuelve a encontrarse entre los baloncestistas más utilizados. En este momento, sólo le supera en promedio de minutos en cancha Timothé Luwawu-Cabarrot. Sedekerskis disputa casi 27 minutos por encuentro en la Euroliga, aunque son sintomáticos sus 19 minutos por choque de Liga ACB, competición donde Galbiati parece darle cierto respiro y en la que tan sólo se perdió el duelo inaugural en la cancha del Casademont Zaragoza.

Sólo Cabarrot (25 minutos) supera al canterano azulgrana (22 minutos) en presencia cancha

En el resto de citas, tanto domésticas como continentales, el canterano azulgrana siempre ha estado disponible. Sin embargo, en el último encuentro disputado en Kaunas, vio reducido su protagonismo de forma significativa y se quedó en 9 minutos disputados, una cuota insólita para un jugador habituado a estar siempre por encima de los 20 minutos de juego. Se fue al banquillo a tres minutos y medio del final del tercer cuarto con 48-52 en el marcador para dejar su puesto a Kurucs. Ya no volvería a la acción sobre el parqué del Zalgirio Arena. Ni cuando el Zalgiris consumó su remontada ni durante un último cuarto en el que el Baskonia quedó anulado de manera definitiva.

Fue el momento más bajo del capitán azulgrana en lo que va de una temporada en la que también se ve obligado a reajustarse en los esquemas de Paolo Galbiati. El técnico lombardo tampoco considera intocable a un Sedekerskis al que en ocasiones saca del quinteto inicial y al que también ha descartado en más de un choque a la hora de jugar los minutos finales.