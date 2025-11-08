Markus Howard viaja a Lleida con el Baskonia El equipo azulgrana busca otra muesca para apuntalar su racha en el feudo del modesto plantel catalán con el escolta anotador en el pasaje

El Baskonia ha partido este sábado hacia Lleida desde la estación de tren de la calle Dato con Markus Howard en el pasaje. En plena ola de resultados positivos, la escuadra azulgrana se encuentra cerca de recuperar al escolta estadounidense, convaleciente de una lesión en un dedo de la mano sufrida durante el choque de Euroliga disputado en la cancha del París Basketball el pasado 15 de octubre. Su presencia en la expedición baskonista no es garantía plena de que pueda jugar este domingo en la cancha del Hiopos Lleida, pero sí es una pista clara de que su disponibilidad plena está más cerca.

De medirse Howard al conjunto de Gerard Encuentra, el club azulgrana debería dar de baja a uno de los dos extracomunitarios que han conservado la salud y el buen nivel baloncestístico en los últimos encuentros. Se trata de Markquis Nowell y Kobi Simmons, que ahora se reparten buena parte de los minutos en la posición de base.

El anotador estadounidense será la próxima pieza que deberá ajustar Paolo Galbiati. Toca esperar alguna semana más para la recuperación plena de Trent Forrest, aunque su baja se mitiga gracias a la notable aportación de Simmons. El Baskonia vive una paradoja curiosa: su timonel más en forma tiene un contrato temporal por dos meses que expirará avanzado el mes de diciembre.