El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Galbiati saluda a Howard en uno de los partidos que se ha perdido por lesión. Jesús Andrade

Markus Howard viaja a Lleida con el Baskonia

El equipo azulgrana busca otra muesca para apuntalar su racha en el feudo del modesto plantel catalán con el escolta anotador en el pasaje

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

El Baskonia ha partido este sábado hacia Lleida desde la estación de tren de la calle Dato con Markus Howard en el pasaje. En plena ola de resultados positivos, la escuadra azulgrana se encuentra cerca de recuperar al escolta estadounidense, convaleciente de una lesión en un dedo de la mano sufrida durante el choque de Euroliga disputado en la cancha del París Basketball el pasado 15 de octubre. Su presencia en la expedición baskonista no es garantía plena de que pueda jugar este domingo en la cancha del Hiopos Lleida, pero sí es una pista clara de que su disponibilidad plena está más cerca.

De medirse Howard al conjunto de Gerard Encuentra, el club azulgrana debería dar de baja a uno de los dos extracomunitarios que han conservado la salud y el buen nivel baloncestístico en los últimos encuentros. Se trata de Markquis Nowell y Kobi Simmons, que ahora se reparten buena parte de los minutos en la posición de base.     

El anotador estadounidense será la próxima pieza que deberá ajustar Paolo Galbiati. Toca esperar alguna semana más para la recuperación plena de Trent Forrest, aunque su baja se mitiga gracias a la notable aportación de Simmons. El Baskonia vive una paradoja curiosa: su timonel más en forma tiene un contrato temporal por dos meses que expirará avanzado el mes de diciembre.   

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  3. 3 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  4. 4

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  5. 5

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  6. 6

    El restaurante de Bilbao que reinventa el bollo de mantequilla y lo vende a un euro solo este sábado
  7. 7

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»
  8. 8 Trapagaran y Muskiz recuperan el agua potable pero recomiendan no beber si está turbia
  9. 9

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Markus Howard viaja a Lleida con el Baskonia

Markus Howard viaja a Lleida con el Baskonia