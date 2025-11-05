Howard, «cerca» de recuperarse de su lesión en el dedo El astro azulgrana formará parte de la expedición azulgrana que partirá el sábado desde Vitoria con vistas a la próxima doble jornada de Euroliga

Las tres victorias consecutivas del Baskonia parecen dejar atrás el convulso inicio de temporada vivido por Paolo Galbiati. Al técnico, al que se le complicó su labor desde la pretemporada con numerosos contratiempos, le empieza a dar ahora fruto su trabajo a la par que recibe buenas noticias. En la mañana de este miércoles ha anticipado que Markus Howard volverá de su lesión en alguno de los próximos partidos fuera de casa. «Mañana ante la Virtus pienso que no, pero veremos que pasa después», ha declarado el italiano.

El plan del conjunto azulgrana con el escolta es que el sábado haga las maletas y forme parte de la expedición baskonista que jugará el domingo en Lleida, el martes en Sofía frente al Hapoel de Tel Aviv y el jueves en Belgrado contra el Maccabi. «Markus va muy bien, ha iniciado a tocar el balón, a tirar... necesita un poquito de tiempo, pero está cerca de volver», ha asegurado el técnico. El regreso de Trent Forrest, por su parte, «necesita más tiempo».

La vuelta de Howard parece apuntar a la doble jornada de Euroliga de la próxima semana. De cara al partido de ACB en la mañana del domingo, dar de alta al astro estadounidense significaría sacrificar a uno de los dos bases norteamericanos. Markquis Nowell y Kobi Simmons han ocupado las fichas de extracomunitarios en los últimos partidos, y, con el regreso del jugador de Chandler, uno de los tres deberá quedar desconvocado para complir con la normativa liguera.

La enfermería azulgrana comienza a liberarse pese a que Galbiati ha confesado que están dosificando a Sedekerskis por sus problemas en el tobillo. «Ayer no entrenó, le queremos controlar. No está en la mejor forma pero va a mejor», asegura «orgulloso de la profesionalidad» de sus jugadores. Como ha incidido en otras comparecencias, necesita de todos para hacer frente a la exigencia de un calendario que programa este jueves la visita de la Virtus de Bolonia dirigida por el entrenador más lauredado de la historia del Baskonia.

«Es un honor para mí competir contra Dusko (Ivanovic) porque aquí... Dusko es Dusko», reconoce Galbiati, que considera que su rival «está muy bien construido». Tampoco perdió la oportunidad de explicar los motivos de la mejoría del equipo azulgrana en la última semana. «Entrenamos bien, ha vuelto Rodions (Kurucs) Tadas ecada vez está mejor, Kobi (Simomons) nos ayuda, Markquis (Nowell) comienza a entender que esto es diferente a lo que jugaba en el pasado, cada práctica y cada partido nos enseña un poco de mejoría», ha desgranado. Solo Frisch, sin apenas minutos en los últimos partidos, parece quedar fuera de la rotación. «Es muy joven, necesita entrenamiento. Trabaja muy duro y mejor pero no tiene experiencia y los de su puesto están jugando bien. Necesita tiempo y tener una oportunidad»

Pero el hombre del momento en el Baskonia es Cabarrot. «Estoy muy contento de Tim, está actuando como un líder. Anotar es muy importante, pero para mí es más importante cómo él actúa, cómo habla con los compañeros, cómo es muy positivo con la afición, conmigo, con mi staff, con todos», valora. El técnico asegura que solo con esta línea podrán conseguir sus objetivos. «Confío en la manera en que trabajamos. Confío en lo que hacemos cada día y en mis jugadores», ha remachado para después celebrar como una canasta el realizar (casi) toda la rueda de prensa en castellano.