Sin pegada en el momento crítico

El Baskonia prosigue con una desalentadora gira lejos del Buesa Arena. El martes fue la notable superioridad del Hapoel Tel Aviv la que tumbó a ... los azulgranas y este jueves fue un Maccabi muy venido a menos el encargado recordar a los de Galbiati su vulnerabilidad. Un Pionir de Belgrado vacío acogía un duelo entre dos equipos que pelean por salir de la zona baja de la clasificación continental y que dejaron claras las razones de su situación en la tabla.

Fue un duelo de dura digestión y repleto de errores por ambas partes que se llevó el Maccabi después de poner un poco más de constancia en un baloncesto escaso. En las filas azulgranas también cunde la penuria, pero asombra la metamorfosis experimentada nada más alejarse del hogar de Zurbano. Aquel equipo que caminaba hacia la seriedad y el orden vuelve a ser un grupo desajustado, enfangado en la precipitación y sin ese punto de precisión en las acciones cuando tocaba hilar más fino.

Un duelo de esos que hay que ganar para mantener viva la llama europea se le escapó al equipo de Galbiati en una recta de llegada caótica. De poco sirvió el esfuerzo para situarse con un esperanzador 81-79 a poco más de cuatro minutos para el final. Fue el último acercamiento de los azulgranas en un encuentro que el Maccabi había mantenido bajo cierto control, pero con el riesgo de ver cómo podía escaparse. El ímpetu baskonista también se cobraba su peaje, con la quinta falta de Diakite justo cuando en mejor momento de juego estaba, que precedió a la expulsión por faltas de Kurucs, recurso socorrido para intentar administrar las piezas contadas en el puesto de 'cinco' desde la marcha de Samanic.

Maccabi Rapyd Tel Aviv Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Hoard 30:58 17 23 5/8 0/2 7/7 7 4 2 -/2 Clark Iii 23:41 11 8 1/6 3/4 4 3 2/2 Walker Iv 15:59 10 8 2/5 1/2 3/6 1 1/1 Sorkin 31:30 13 22 5/10 0/1 3/3 6 3 6 3 -/1 Brissett 23:24 2 6 0/1 0/2 2/2 6 1 2 -/1 Rayman 14:41 3 2 1/2 1/2 1 1 Dowtin Jr 21:08 10 8 2/4 2/6 1 1 3 2 Leaf 19:55 19 26 4/7 3/3 2/3 2 5 2 1 2/1 Blatt 18:44 4 5 0/1 1/4 1/1 2 3 -/3 Equipo 4 3 2 0 0 0/1 Total 200 89 112 20/44 10/24 19/24 27 16 20 14 5/12 Baskonia Vitoria-Gasteiz Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Howard 16:17 5 0 1/2 1/6 1 1 2 1/- Diakite 13:13 5 4 2/3 1/2 2 3 5 -/2 Simmons 19:49 12 15 3/6 2/3 2 4 1 1/- Nowell 10:28 4 5 2/2 0/1 1 1 2 1 -/1 Rafa, Villar 2:58 0 -2 1 -/1 Diallo 29:31 11 4 5/11 0/2 1/3 2 1 1 3 1/1 Kurucs 15:30 2 1 0/1 0/2 2/2 1 1 2 5 2/1 Sedekerskis 27:52 9 13 3/3 1/4 5 2 Luwawu-cabarrot 28:30 19 22 4/4 2/9 5/5 5 1 5 2 -/2 Spagnolo 12:44 7 9 0/2 1/1 4/4 2 Khalifa 18:01 4 3 2/2 1 2 3 -/1 Frisch 5:07 5 3 1/2 1/1 1 Equipo 5 4 1 0 0 0/0 Total 200 83 82 23/38 8/29 13/16 24 11 18 24 5/9

Maccabi Rapyd Tel Aviv Baskonia Vitoria-Gasteiz Tiros de 2 20/44Intentos23/38 45.5% Aciertos60.5 Tiros de 3 10/24Intentos8/29 41.7% Aciertos27.6 Tiros libres 19/24Intentos13/16 79.2% Aciertos81.3 Rebotes 43Total35 27+16Defensivos+Ofensivos24+11 Balones 12Pérdidas9 5Recuperaciones5 OTROS 20Asistencias18 14Faltas Personales24

Quedó Diop como única torre disponible en las filas vitorianas. Justo cuando parecía que el Baskonia podía incendiar el duelo de temperatura acorde a unas gradas desiertas, las baterías exteriores enmudecieron. Con Howard en el banquillo, el papel de especialistas en el lanzamiento triple recayó en las manos de Sedekerskis y Cabarrot. Un intento del capitán y dos del alero francés fueron repelidos por el aro.

La pólvora se empapaba de precipitación, con situaciones de ventaja en transición mal resueltas y desajustes defensivos perniciosos. El Maccabi tan sólo precisó de un parcial de 8-4 para sacar adelante el encuentro desde el intento de aproximación azulgrana. El ganador hizo lo justo gracias a que el aspirante hizo todavía menos.

A cuatro minutos del cierre El acierto triple se extravió después de que los azulgranas se acercaran con un 81-79

Inconstancia La superioridad macabea en el rebote y una pésima primera parte lastraron las opciones vitorianas

Dado el estilo que desea patentar, el Baskonia necesita encontrar esa personalidad incendiaria que ayude a dinamitar partidos. Pero no hay rival que se descomponga cuando la irregularidad azulgrana es tan marcada y tampoco hay manera de encontrar un rendimiento de mínimos tanto en el plano defensivo como en el reboteador. Los azulgranas fueron un equipo de baja combustión durante una primera parte en la que comenzaron a desplegarse todos sus problemas para defender sin acumular un exceso de faltas y que mandó el partido al descanso con un 53-43 después de que Hoard y Leaf dejaran clara la superioridad interior del Maccabi.

El Baskonia se acercó a lo que quiere ser en el tercer capítulo de franca mejora defensiva y llegó a igualar el duelo (66-66, minuto 29), pero el Maccabi recordó dónde es frágil el equipo de Galbiati y encontró en los triples de Clark y sus pívots Leaf y Sorkin la dosis de solvencia necesaria para sem