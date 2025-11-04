Luka Samanic, cerca de fichar por el Zenit

Iván Benito Martes, 4 de noviembre 2025, 15:48 Comenta Compartir

Luka Samanic está a un paso de enrolarse en otro equipo europeo. El Zenit de San Petersburgo es uno de los equipos que más interés ha mostrado en los servicios del interior croata tras rescindir su contrato con el Baskonia. Las rencillas con el entrenador sobre la idoneidad de hacerle jugar enfermo, así como otras por el rol en el equipo, desencadenaron en una salida que el club azulgrana aún no ha logrado reponer en el mercado.

El jugador de 25 años, por su parte, parece decidirse por empezar una nueva etapa en Rusia. Según ha avanzado el periodista Orazio Francesco Cauchi, Samanic está cerca de cerrar su incorporación al Zenit. El propósito del balcánico era continuar en la Euroliga, tras un verano en el que suscitó el interés del Hapoel de Tel Aviv. La Cibona de Zagreb, conjunto que le abrió las puertas como lugar de paso entre su salida del Fenerbahce y la llegada a Vitoria, fue el primer conjunto en ofrecerle regresar.

Por contra, el interior, con capacidad para alternar las posiciones de ala-pívot y pívot, parece más atraído por la fuerte capacidad económica del conjunto de San Petersburgo. Pese a estar excluido de la Euroliga y el resto de competiciones europeas desde febrero de 2022, el Zenit ha seguido ofreciendo suculentos contratos a jugadores como Heurtel o al propio Xavi Pascual, el entrenador que este verano decidió poner fin a su etapa en Rusia.