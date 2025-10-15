Lesión muscular de Forrest, sin jugar en la segunda parte El base sufrió un pinchazo en el muslo de la pierna izquierda en la última acción de la primera parte

Iván Benito Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:22 Comenta Compartir

El Baskonia vuelve a tener integrantes en la enfermería en la peor semana posible, con tres partidos en cinco días. Rodions Kurucs volvió a ella en el choque ante el Real Madrid y Trent Forrest se ha sumado este miércoles en París. El base estadounidense ha caído lesionado en la última acción de la primera parte. El timonel peleaba por el rebote tras un triple errado por Sedekerskis y notaba un tirón en la parte de atrás del muslo de la pierna izquierda.

Forrest se quedó dolorido en el suelo y, pese a que pudo irse al vestuario por su propio pie, necesitó la ayuda de los fisios del club. «Perdemos a Forrest para la segunda parte», confirmaba Galbiati en los micrófonos de la Euroliga antes del inicio del tercer cuarto. El director de juego, junto a Cabarrot, la gran referencia azulgrana en este inicio de curso, con un papel estelar ante el Real Madrid, se quedó sin minutos en la segunda parte. Con el chándal puesto a la espera de las pruebas que se le realicen este jueves de vuelta a Vitoria.

Además, Kurucs se quedó ayer en Vitoria para tratar sus molestias en la planta del pie. El club descartó una lesión de gravedad en una zona que le obligó a perderse el Eurobasket, la pretemporada y los tres primeros partidos de la temporada. Ausente también ante los parisinos, no es segura su presencia ante el viernes ante el Partizan. El domingo, los de Galbiati visitan Granada.