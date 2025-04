Mirar al banco

Comenta Compartir

Confieso, y probablemente coincidirá conmigo, lo fascinante que me suelen parecer algunos hechos científicos. Uno de los que más llama la atención es lo que ... estudia la neurociencia, cuando se refiere a la interacción de nuestro cerebro ante estímulos de nuestros sentidos, por ejemplo el de la mirada. Saber qué miramos, qué sentimos ante lo que vemos, a dónde se escapa la mirada porque no le gusta lo que ve, qué jerarquías y qué direcciones toma, y cómo todo ello lo interpreta el cerebro me parece muy interesante.

Ahora que finaliza la temporada regular de la Euroliga, tras siete meses de competición, todas nuestras miradas han estado siempre en la pista, en aquello que sucede en 28x15 metros, donde diez jugadores, no siempre los mismos, se afanan en obtener ventajas ante sus rivales y a su vez minimizar las virtudes del otro equipo. La pista, un balón, dos canastas, cuarenta minutos –casi siempre– dirimen un vencedor, mientras el derrotado asume su caída pensando qué hacer mejor en el siguiente enfrentamiento. Treinta y cuatro partidos después, aunque falte el de esta tarde-noche, ahora las miradas se centran más en los entrenadores. Está claro que los protagonistas del juego son siempre los jugadores quienes en última instancia toman en pista las decisiones que previamente sus entrenadores piensan-creen-intuyen que pueden suceder segundos después. Tras este tiempo, los entrenadores, Ettore Messina, en el Armani Milán, y Pablo Laso, en el Baskonia, reciben una atención especial porque más allá de su pasado palmarés, sin lugar a ni una duda, en este tozudo presente las trayectorias de sus equipos no han logrado las expectativas iniciales. Del Baskonia y Pablo Laso ya comentamos la semana pasada en este 'Salto inicial', y aún nos queda un trecho importante con el camino restante en la Liga ACB. En cambio, de Ettore Messina, en su papel de líder, dirigente, persona con toma directa de decisiones y además entrenador principal, podríamos decir que no ha logrado una temporada más estar al nivel que se le exige a su propio proyecto, Armani Milán, por calidad de plantilla, presupuesto destinado –sin conocer la realidad de las cuantiosas inversiones económicas realizadas en los últimos años– pero sobre todo por el juego desplegado. Conste una vez más, y disculpe mi insistencia, el resultado es siempre la consecuencia de algo, sobre todo de la calidad y del juego individual, pero sobre todo colectivo. Diría que el Milán quiso pero no supo, su irregularidad fue manifiesta, tuvo a pesar de todo en sus manos en estos últimos partidos la posibilidad de situarse en el Top 8 o en el play in, pero el equipo no lo consiguió, se cayó y no se recuperó. Hay que ser muy conscientes de que en semejante exigencia de competición, dos victorias más hubieran supuesto mucho, en ambos equipos incluso, solo dos victorias. Pero la realidad, sobre todo en el caso del Milán, es que una vez más Messina y con él jugadores como Mirotic, Causeur, Shields, LeDay, Bolmaro, Brooks, Mannion, Dimitrijevic, Nebo y los locales Tonut y Ricci, vuelven a quedarse fuera de esta competición. Lo que queda, más allá de la evidencia de los resultados, son las sensaciones que a lo largo de esta Euroliga han sido siempre de poca solidez y continuidad, de importantes lagunas en momentos importantes de jugadores importantes, y soluciones individuales en momentos decisivos que representan esa incomodidad de un equipo que no supo llegar al objetivo y tampoco tuvo claro en su esfuerzo final el camino para ello, y esta mirada en este caso se dirige en la dirección desde el banco.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión