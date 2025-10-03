El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De Colo vuelve a liderar este curso al Asvel. Euroliga

Comenzar casi de cero

Poupet, al frente de otra profunda renovación, logra que el Asvel tenga fases de buen juego

Juanjo Brizuela

Juanjo Brizuela

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:15

No tiene que ser fácil llegar al primer día y verte rodeado entre bastantes caras desconocidas y ser consciente, además, de que la Dificultad –en ... mayúsculas– vuelve a escribirse en la primera línea de lo que será tu próximo recorrido. Y ser consciente de que mientras subes día a día peldaños de tu escalera, que se hace cansino pero no te queda más remedio, a tu lado hay quien lo hace sobre escaleras mecánicas, con evidente menos esfuerzo y más rápido con lo que conlleva un rendimiento que a priori no es el mismo.

