Comenzar casi de cero

No tiene que ser fácil llegar al primer día y verte rodeado entre bastantes caras desconocidas y ser consciente, además, de que la Dificultad –en ... mayúsculas– vuelve a escribirse en la primera línea de lo que será tu próximo recorrido. Y ser consciente de que mientras subes día a día peldaños de tu escalera, que se hace cansino pero no te queda más remedio, a tu lado hay quien lo hace sobre escaleras mecánicas, con evidente menos esfuerzo y más rápido con lo que conlleva un rendimiento que a priori no es el mismo.

El Asvel lleva los últimos años subiendo los peldaños de la Euroliga con evidente zozobra, con la ilusión para hacerlo mejor, pero empujado por la tozuda realidad de la temporada que se les acaba haciendo larga, mirando cómo sus resultados no mejoran y encima por cómo sus 'mejores' hombres salen a otros destinos. Este mercado tan voraz de la Euroliga ha empujado fuera de Lyon a nombres como Wenbanyama, Okobo, Chris Jones, Yabusele, Strazel, Osetkowski, Risacher, Fall, Bako, Luwawu-Cabarrot o Maledon, entre otros, y certifica que el proyecto tiene buena pinta pero la continuidad y la solidez no son posibles.

Esta temporada no es menos: diez jugadores que no siguen del curso pasado y otros tantos que llegan, algunos con experiencia probada como Heurtel, otros con ganas de hacerse un hueco precisamente en el mercado procedentes de EE UU, otros que han tenido un buen papel en sus ligas domésticas en Francia, Alemania… Gente joven, lo que viene a ser una verdadera incógnita para su entrenador, Pierric Poupet, y todo su entorno. Poupet consigue que su equipo tenga momentos de buen juego, abraza la reconocida línea francesa de estilo físico y atlético, con la necesidad de generar con rapidez espacios para explotar su físico de la misma manera que exige un rendimiento más elevado en la disposición defensiva.

La gran mayoría del equipo tiene de aliado a sus condiciones físicas, el talento y la calidad sólo existe en pocas manos, con De Colo, como único y cada vez más su máximo exponente. Con mejor aspecto que la temporada pasada –recién ha comenzado ésta, con lo cual habrá que tener reserva, por si acaso– De Colo lidera con el ejemplo a sus compañeros para que tengan la confianza de hacer cada vez lo que mejor saben, a su nivel, con un punto más de compromiso individual y esfuerzo colectivo.

La parte más descarada, que siempre la ha tenido, la protagonizan sus recién llegados Watson y Seljass, junto a jugadores con el buzo de trabajo como Massa y Vautier, y los que siguen de otros años Harrison, Ajinca, Lighty y Jackson, que mantienen ese espíritu de Villeurbanne por competir al máximo en cada posesión.

Su ataque se asemeja a muchas de las ideas que se están viendo en esta Euroliga: espacios muy abiertos, llegando a las esquinas, generar ventajas desde el 2x2 de bloqueo directo inicial en el centro, para que el balón pueda llegar a quien más espacio liberado tenga según las ayudas defensivas. Hoy, saber jugar un 2x2 es imprescindible en esta competición, si tienes buenos continuadores como Vautier, Ndiaye o Massa, es más posible por su capacidad física, para tener la alternativa exterior tanto desde el triple como en la verticalidad hacia el aro de jugadores como Lighty, Harrison, Ajinca y sus bases, que asumen tal protagonismo que cada ataque pasa por sus manos. Y en defensa, que su intensidad y capacidad atlética permita sacar del ritmo al rival y poder generar más opciones en su ataque. Lo consiguen pero no con la continuidad que la competición exige.