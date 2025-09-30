Joksimovic hace historia y se convierte en el baskonista más joven en debutar en la Euroliga Con todavía 16 años, la joya eslovena del Baskonia entra en los registros de honor del club vitoriano y supera a Stefan Ivanovic

Iván Benito Martes, 30 de septiembre 2025, 21:36 | Actualizado 21:56h. Comenta Compartir

El récord de precocidad azulgrana pasa de un Stefan a otro. El 3 de diciembre de 2003 ante el Slask Wroclaw polaco, Ivanovic, el hijo de Dusko, debutaba con 17 años y 105 días con la camiseta del Baskonia en la Euroliga. El 30 de septiembre de 2025, Joksimovic (2008) ha saltado también a la cancha del Buesa Arena con todavía 16 años. Imberbe, con sonrisa de jugón y un físico privilegiado el 16 de noviembre celebrará los 17. Casi 22 años después, el joven esloveno entra en los registros históricos del club y apunta a batir alguna marca más.

A falta de 1 segundo para el final del primer cuarto, Galbiati daba entrada a la nueva joya del Baskonia. Su participación se ha ceñido a defender la jugada, pero no parece ser de cara a la galería. El técnico italiano tiene fama de dar oportunidades a los jóvenes, después de casi 15 años entrenando en categorías formativas, y Joksimovic ya ha comenzado a mostrar un talento especial en la élite. Sus partidos en Burgos y Valencia en la pretemporada, o el mate ante el Bilbao Basket en la Euskal Kopa son apenas unos chispazos de lo que ha mostrado con su selección en los torneos sub-17 y sub-18.

Su debut no estaba claro. Mientras muchos de sus compañeros del filial habían sido incluidos en la lista de jugadores azulgranas para la Euroliga, el esloveno fue inscrito a última hora del lunes. Como si el club quisiera hacerle pasar desapercibido. Pero su desbordante talento no lo hace. Reclutado en enero de 2023, cumple su tercera temporada en el Baskonia, con lo que con el cambio de año comenzará a computar ya como cupo de formación en la LIga ACB.

Con apenas 11 segundos sobre el parqué, Joksimovic es el séptimo esloveno en vestir la camiseta azulgrana. Antes lo hicieron Goran Dragic, Mirza Begic, Sasha Vujacic, Jaka Blazic, Zoran Dragic y Vit Hrabar, que ahora pasa a ser el tercero más joven en debutar con el Baskonia en la máxima competición continental.