La incógnita del tiro triple en el Baskonia

La repatriación deportiva de Rogkavopoulos para reforzar aún más la potente plantilla del Panathinaikos escribe un signo de interrogación en la página del Baskonia. ... Una pregunta que interpela directamente a Clément Frisch, el joven 'tres y medio' nacido en Francia que debería de paliar la pérdida de lanzamiento lejano tras la marcha del griego a Atenas. Nikos llegó a Vitoria como presente tierno y porvenir notable y abandona la capital alavesa dejando la impronta sobre la cancha de un hombre enérgico, bueno en el rebote, rápido tirador y con lagunas en cuanto hemos convenido llamar 'lectura del juego'. Su 34,5% no oculta la velocidad de ejecución, la mecánica instantánea y la habilidad de clavar dardos en situaciones próximas al límite.

Paolo Galbiati asume el desafío de reflotar a un Baskonia de rendimiento menguante que genera en los últimos ejercicios el desánimo de sus seguidores. El club que preside Josean Querejeta busca en el entrenador italiano la fórmula que le permita recobrar la efervescencia y cierto pulso perdido. Piensa que el equipo azulgrana abrazará con su advenimiento el estilo moderno y eléctrico de ida y vuelta, posesiones cortas, defensa basada en el despliegue físico y altísimo ritmo. Cuánta influencia en el viraje del baloncesto tuvo el gen supersónico y 'suicida' que practicaron en la NBA Phoenix, primero, y Warriors, después.

Firsch encarna otra de las tradicionales apuestas de la entidad de Betoño, que pesca en caladeros jóvenes con la intención de lograr réditos en la pista y, una vez conseguidos, también beneficios económicos de las ventas posteriores. El joven formado en Estrasburgo y procedente del Nancy luce una carta de presentación más que notable desde del arco. Nada menos que el 43,2% de puntería triple. Comprobaremos a partir del último día de septiembre su capacidad para revalidar semejante acierto en una ACB de más peso que el torneo francés y, sobre todo, ante las defensas asfixiantes de los atléticos conjuntos que pueblan la selva ampliada de la Euroliga. Cualidades no le faltan a un chico que, tras el tercer curso en la máxima categoría de su país, ha recibido el título de mayor progresión, por delante de los internacionales Hifi (París) y Strazel (Mónaco).

En el lanzamiento cada vez más instaurado de tres puntos cabe distinguir entre jugadores que muestran regularidad y aquellos que funcionan según las rachas. El retorno de Rogkavopoulos a Grecia interpela a Frisch porque sólo Howard representa una auténtica amenaza exterior para los rivales. Cierto que el estadounidense con pasaporte de Puerto Rico bajó el curso pasado (33,9%) su formidable registro de la campaña anterior, el 40% en un gran volumen de lanzamientos desde el perímetro. Y que el asombro que causó en los adversarios le acarreó sobremarcajes.

De tal modo que Galbiati necesita buenas mirillas telescópicas para desarrollar su baloncesto sin tregua que parte de fuera, saja hacia dentro y busca el remate más allá del arco. Cuenta con la de Howard, confiará en la reválida de Frisch y requiere mayor consistencia del resto. Porque los exteriores que permanecen en el plantel y casi cuatro fichajes no deslumbran por su puntería lejana. Relativamente en el caso de Rodions Kurucs, quien firmó la última temporada un 32,4% en el Murcia. Spagnolo es un 'combo' que daña en las penetraciones y mediante tiros de media distancia, Villar enseña una pobre estadística triple y Diallo ingresa en el Baskonia con la etiqueta de un físico prodigioso.

Al margen de los pívots Diop y Samanic, el conjunto de Zurbano mantiene a otros cuatro hombres que componen la media docena de 'supervivientes'. Forrest comenzó la campaña de manera errática desde el arco para progresar más que adecuadamente luego hasta el punto de sellar un 44% de precisión a partir de una mecánica lenta. El 39,5% de Luwawu-Cabarrot, enrolado en la selección gala que prepara el Eurobasket, mejora las sensaciones de cierta inconsistencia. Y a Sedekerskis, navaja multiusos de múltiples funciones que abre una carta y desbroza un bosque, le falta fiabilidad a partir de la raya que delimita el tiro triple. Habrá que aguardar a la cancha, el tribunal donde el baloncesto dirime todos sus pleitos.