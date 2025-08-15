El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Frisch sube la pelota en un partido con el Nancy. SNB

La incógnita del tiro triple en el Baskonia

El francés Frisch  debería de paliar la pérdida azulgrana de lanzamiento exterior tras la repatriación a Atenas de Rogkavopoulos

Ángel Resa

Ángel Resa

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:44

La repatriación deportiva de Rogkavopoulos para reforzar aún más la potente plantilla del Panathinaikos escribe un signo de interrogación en la página del Baskonia. ... Una pregunta que interpela directamente a Clément Frisch, el joven 'tres y medio' nacido en Francia que debería de paliar la pérdida de lanzamiento lejano tras la marcha del griego a Atenas. Nikos llegó a Vitoria como presente tierno y porvenir notable y abandona la capital alavesa dejando la impronta sobre la cancha de un hombre enérgico, bueno en el rebote, rápido tirador y con lagunas en cuanto hemos convenido llamar 'lectura del juego'. Su 34,5% no oculta la velocidad de ejecución, la mecánica instantánea y la habilidad de clavar dardos en situaciones próximas al límite.

