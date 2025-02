Howard se divierte en Puerto Rico. «No me había sentido tan bien con el baloncesto en mucho tiempo» El astro azulgrana debuta con el cuadro boricua como máximo anotador en la derrota ante Estados Unidos. «Fue la primera vez que me sentí nervioso por un partido»

Iván Benito Viernes, 21 de febrero 2025, 18:30

Markus Howard ha tenido decenas de partidos mejores que el que ha jugado esta última madrugada. De mucho más impacto en el juego, más inspiración, más satisfacción con el resultado. Sin embargo, su debut con Puerto Rico, saldado con derrota ante Estados Unidos (71-72) y 17 puntos en su cuenta (6 de 19 en tiros de campo), le ha resultado un disfrute casi sin igual. «Fue la primera vez que me sentí nervioso para un partido», confesó tras el encuentro en unas declaraciones recogidas por el medio local 'El nuevo día'.

El astro azulgrana llevaba tiempo esperando el momento de defender la camiseta del país de nacimiento de su madre. Su sueño era jugar con su hermano Jordan, fuera de la convocatoria esta vez. El baskonista le escribió antes de saltar a la cancha del Coliseo Roberto Clemente. «Solo me respondió que me amaba, y que fuera yo mismo», desveló el escolta.

Con ese impulso entró a un encuentro en el que su desempeño no estuvo muy alejado de la línea que marca su hasta la fecha discreta tercera temporada en el Baskonia. Sin esconderse, liderando la ofensiva de la selección que dirige Carlos González, pero desacertado en el tiro. Su primera canasta llegó en el segundo cuarto. Y el primer triple, en el tercero, coincidiendo con el inicio del tramo en el que Puerto Rico se puso por delante en el marcador. «Ver esa primera canasta entrar, la reacción de mis compañeros... me siento afortunado. Esta oportunidad ha sido increíble y espero continuar haciéndolo en el futuro», declaró.

Howard se mostró especialmente emocionado pese al resultado adverso. «Nunca había estado en un grupo que conectara tan rápido. Me hicieron sentir cómodo de inmediato. No me había sentido tan bien con el baloncesto en mucho tiempo», expresó el jugador azulgrana, «bendecido y agradecido por representar a la isla«. Quien fuera en su momento internacional con Estados Unidos se enfrentó a varios excompañeros y rivales en el baloncesto universitario. »El mundo del baloncesto es muy pequeño. Sabía que ellos iban a tener una idea de cómo juego. Creo que mis compañeros hicieron un gran trabajo en conseguirme espacios en la ofensiva. Tengo que darle crédito a ellos», agradeció Howard, quien puso en valor el trabajo de la Federación puertorriqueña y del director general, el exazulgrana Carlos Arroyo por hacerle «parte del equipo».