Howard, baja en el amistoso ante el San Pablo Burgos por molestias musculares

La escuadra azulgrana reservar al escolta por precaución de cara al segundo encuentro de pretemporada

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:09

. El Baskonia disputa este viernes su segundo amistoso de la pretemporada en la cancha del San Pablo Burgos (19.30 horas). Será un desplazamiento ... corto para añadir un capítulo más a la fase de preparación en el que no estará Markus Howard. Según ha explicado hoy el director deportivo baskonista, Félix Fernández, el anotador estadounidense guarda descanso para recuperarse de unas molestias muscularesque arrastra «desde hace un par de días».

