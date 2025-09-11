Howard, baja en el amistoso ante el San Pablo Burgos por molestias musculares

. El Baskonia disputa este viernes su segundo amistoso de la pretemporada en la cancha del San Pablo Burgos (19.30 horas). Será un desplazamiento ... corto para añadir un capítulo más a la fase de preparación en el que no estará Markus Howard. Según ha explicado hoy el director deportivo baskonista, Félix Fernández, el anotador estadounidense guarda descanso para recuperarse de unas molestias muscularesque arrastra «desde hace un par de días».

Howard se cae del plantel de jugadores con los que ha estado entrenando Paolo Galbiati desde el arranque de pretemporada. Al choque ante la escuadra burgalés también contempla una ausencia ya esperada, la de Rodions Kurucs. El letón sigue su proceso de recuperación tras operarse de la fascia plantar. La 'operación retorno' del Eurobasket también lleva al italiano a prescindir a algunos de sus jugadores. Tal y como ha explicado el dirigente azulgrana, Mateo Spagnolo no jugará en el Coliseum burgalés al estar recién aterrizado en la capital alavesa tras su participación con Italia en el torneo continental. Además, se espera que tanto Timothé Luwawu-Cabarrot como Tadas Sedekerskis se incorporen a los entrenamientos el próximo lunes.

El Baskonia abrió la semana pasada el turno de amistosos con un choque ante el Gipuzkoa Basket a puerta cerrada en el Buesa Arena. Fue un encuentro sin resultado final y con más carácter de ensayo informal sin público. Esta tarde, la prueba ya es con marcador y estadística y unas gradas del Coliseum que prometen estar pobladas después de que el conjunto burgalés haya recuperado su plaza en la Liga ACB. El exbaskonista Dani Díez sigue siendo un referente en la escuadra que dirige el joven técnico Bruno Savignani. El San Pablo viene de imponerse al Flamengo (106-86) con actuaciones estelares del alero Leo Mendl y el escolta Jhivvan Jackson. Ante la visita al Baskonia, el entrenador brasileño no podrá contar con Raúl Neto, que sigue un plan específico de puesta a punto. También causan baja por molestias Silvio De Sousa y Pablo Almazán.