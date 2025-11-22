Hilliard y sus problemas de comunicación con Pedro Martínez en el Baskonia: «Él no conocía mi idioma ni yo el suyo»

Darrun Hilliard (Bethlehem, Pensilvania, Estados Unidos, 32 años) disputa con el Bilbao Basket su tercera temporada en la ACB. La primera fue de la mano ... del Baskonia, que le reclutó en el verano 2018 con el sueño de alcanzar la Final Four de Vitoria. La campaña estuvo marcada por el mal inicio que le costó el puesto a Pedro Martínez, un técnico con el que no llegó a conectar. «Él no conocía mi idioma ni yo el suyo. No nos entendíamos, pero no lo digo en el mal sentido», relata para EL CORREO antes de regresar al Buesa Arena.

El escolta zurdo, de buenos fundamentos, explica que el catalán le parece «un entrenador asombroso». Sin embargo, sus dificultades con el inglés, el único idioma que conocía Hilliard, que no había jugado fuera de Estados Unidos hasta entonces, complicaron su adaptación al baloncesto europeo. «No nos conocíamos, no llegamos a conectar», cuenta con naturalidad.

El propio Pedro Martínez, que nunca ha entrenado fuera de España, reconoció en una entrevista en 2020 en la revista Gigantes las de no dominar el lenguaje anglosajón, predominante en el baloncesto. «Hablar mal inglés me ha llevado a tener alguna relación complicada con algún jugador, incluso conflictiva. Pero no es por culpa del jugador, me siento un poco responsable de que esto haya sido así», reconoció. Aunque no citó ningún caso, su descripción puede coincidir con la que hace el jugador de Pensilvania, que vuelve mermado al Buesa Arena.

Hilliard no pudo participar en el último duelo europeo del Surne Bilbao ante el Kutaisi por una fractura nasal que también le hizo perderse el choque ante el Real Madrid, pero confirma que estará hoy en Vitoria. Defendió los colores del Baskonia en la temporada 2018-2019, una experiencia que recuerda con mucho cariño. Amable, divertido y extremadamente educado, el alero habla del derbi –«entiendo lo que es y lo siento así»– y de los objetivos de un equipo que ve lleno de «talento y calidad».

– ¿Cómo lleva la fractura?

– Estoy bien. Tengo tres niños así que es peligroso estar en casa (risas). Es la cuarta vez que me lo rompo.

– ¿Cómo fueron las anteriores?

– Una de las veces pasé por el quirófano, cuando estaba en la NBA. Me lo rompí (el tabique nasal) dos veces allí. Así que tuve que llevar una máscara en mi año de 'rookie' un par de veces. También me lo rompí con 12-13 años. Es una locura porque mis padres jamás se lo rompieron, pero mi tío sí; cuatro o cinco veces. Está claro que depende de mí que suceda. Estoy bien.

– Está acostumbrado a jugar con máscara. ¿Lo hará también en Vitoria?

– No me gusta, pero tengo que hacerlo. Cuando me pasan este tipo de cosas pienso en Kobe Bryant. Cuando estás en la adversidad tienes que afrontarla. ¿Si jugaré en Vitoria? El médico me ha dicho que si quiero jugar debo llevar la máscara.

– ¿Lo hará?

– Sí, jugaré. No quiero perder más tiempo.

– ¿Limita mucho jugar con máscara?

– No, al fin y al cabo somos profesionales. A nadie le gusta llevarla para cualquier cosa. Pero cuanto más hagas –para estar bien– mejor te saldrán las cosas.

– Vuelve a la ciudad que fue su casa en la temporada 2018-2019. ¿Cómo recuerda su paso por el Baskonia?

– En primer lugar tengo que decir que mi hijo nació en Vitoria. Para mí es algo especial volver, ver las calles, la gente... Es un lugar especial para mí. Regresar al Buesa Arena, reencontrarme con algunos muchachos, fisios... Fue un año complicado porque fue mi primer destino después de la NBA, tras salir de los Spurs.

– Su primer destino europeo.

– Sí. Era un estilo de vida diferente. Jugué la Euroliga, sí, pero también era distinto. Todo era distinto: la vida, la comida, el idioma...

– ¿Le motiva enfrentarse a sus exequipos?

– No. Quiero jugar bien todos los partidos. Me gusta jugar en el Buesa, es emocionante. No hablo de motivación porque todo es amor y nada negativo hacia el Baskonia.

– Se reencontrará con Sedekerskis, el único que queda de su etapa baskonista.

– ¡Sí! Tadas es mi chico. Era un niño cuando estaba allí y ahora es el capitán. Es una locura. Estoy emocionado.

– El Bilbao Basket solo ha ganado una vez en toda su historia en el Buesa. ¿Esta puede ser la segunda?

– Eso espero. Tenemos un buen equipo y sabemos hacia dónde queremos ir. Este partido es importante. Tenemos posibilidades. Ellos son un gran equipo, de Euroliga, con un gran entrenador, pero no hay nada imposible.

– ¿Entiende que es un partido especial, un derbi?

– Sí, el derbi vasco. Lo entiendo y lo siento, lo sentí también en la pretemporada. Me gustan estos partidos. Recuerdo mi primer derbi cuando estaba en Lugo contra el Leyma Coruña. ¡Derbi gallego! Me gusta esa electricidad.

– Lleva tres meses en Bilbao. ¿Cómo se encuentra en la ciudad y el club?

– Me encuentro muy bien. Espero poder quedarme. Mi mujer y mis hijos están contentos y eso es importante. Les gusta la ciudad, el colegio, hay mucho contenido. Es un gran sitio. La única parte dura es la conducción.

– ¿Por qué?

– No soy el mejor conductor de Bilbao. He tenido unos pocos accidentes. O soy yo o es la ciudad (risas). Todo lo demás es asombroso y por eso me gustaría quedarme.

– Es un jugador con mucha experiencia en la NBA y Euroliga. ¿Entiende que la gente le vea como a un líder y que espere mucho de usted?

– Entiendo por mi experiencia lo que la gente espera de mí. Sé que tengo que ser el protagonista en la pista, lo entiendo, pero lo que necesitamos es el equipo. No me molesta que la gente me vea como a un líder en la cancha, es algo natural para mí. He pasado por ello y trato de serlo en los entrenamientos y también en los partidos.