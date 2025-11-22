El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Darrun Hilliard, en la sala de musculación del Bilbao Basket durante una sesión de trabajo Luis Ángel Gómez

Hilliard y sus problemas de comunicación con Pedro Martínez en el Baskonia: «Él no conocía mi idioma ni yo el suyo»

En su vuelta al Buesa Arana, el ahora jugador del Bilbao Basket que no conectó con el técnico por las dificultades del entrenador con el inglés

Robert Basic

Robert Basic

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:52

Darrun Hilliard (Bethlehem, Pensilvania, Estados Unidos, 32 años) disputa con el Bilbao Basket su tercera temporada en la ACB. La primera fue de la mano ... del Baskonia, que le reclutó en el verano 2018 con el sueño de alcanzar la Final Four de Vitoria. La campaña estuvo marcada por el mal inicio que le costó el puesto a Pedro Martínez, un técnico con el que no llegó a conectar. «Él no conocía mi idioma ni yo el suyo. No nos entendíamos, pero no lo digo en el mal sentido», relata para EL CORREO antes de regresar al Buesa Arena.

