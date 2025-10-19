El Baskonia controla los nervios

El Baskonia respira en la Liga ACB. No es poco dado el accidentado arranque de curso, la acuciante sequía continental de resultados y la acumulación ... de malas noticias en el apartado médico. La inestabilidad azulgrana se agudizó un punto más en Granada debido a la baja de última hora de Luka Samanic, aquejado de fiebre, que se sumó a las ya conocidas de Forrest, Howard, y Kurucs. Quedaron nueve profesionales además de un joven Joksimovic, cuya presencia poco tuvo de testimonial en un duelo en la cancha del Granada que se sacó adelante de manera angustiosa.

La escuadra azulgrana sudó, sufrió, pasó miedo y encontró una vía para imponerse a un rival de hechuras limitadas, con un pleno de dos derrotas en el inicio de curso, pero que abandonó el parqué con la sensación de haber dejado escapar la oportunidad de tumbar a todo un Baskonia.

El triple frontal que logró lanzar Matt Thomas en la última posesión nazarí se siete segundos era el último billete para una prórroga que no llegó. Grito de liberación para un conjunto vitoriano que lograba su segunda victoria en el frente doméstico mientras alejaba por un día esa fatalidad que en tantas ocasiones le acompaña en las sesiones dominicales de la ACB que cierran semanas de doble carga de enfrentamientos continentales.

Coviran Granada Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER J. Rousselle 26:34 11 8 0/2 3/5 2/2 1 5 4 /2 M. Speight 13:26 -1 0/1 0/1 1 1 1/ B. Olumuyiwa 13:41 9 13 3/3 3/4 2 1 E. Valtonen 29:37 6 8 1/4 0/1 4/4 2 2 2 1/ M. Thomas 29:46 12 5 2/2 2/8 2/2 1 1 3 /1 I. Aurrecoechea P. Tomàs 00:21 T. Munnings J. Kljajic 16:50 14 12 3/5 2/6 2/2 1 2 /1 L. Bozic 27:47 15 19 5/10 0/1 5/6 4 3 2 3 2/2 Z. Hankins 26:19 6 6 3/5 3 1 1 4 1/1 B. Burjanadze 15:39 7 10 1/2 0/1 5/7 4 1 /1 Equipo 3 3 1 1 1/1 Total 200 80 83 18/34 7/23 23/27 20 9 12 19 6/9 Baskonia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Diakite 23:34 16 22 6/7 1/1 1/1 3 2 1 2 1/1 M. Nowell 17:03 3 3 1/5 3 5 1 /3 R. Villar 17:25 4 4 2/2 1 3 H. Diallo 22:43 10 6 5/10 0/1 3 2 1 4 /1 T. Sedekerskis 22:18 10 12 3/3 1/3 1/1 4 1 Luwawu-Cabarrot 22:54 15 10 0/3 4/8 3/5 2 1 2 1/1 M. Spagnolo 25:52 14 17 6/9 2/2 1 2 1 1/1 K. Diop 16:26 1 7 0/1 1/2 3 1 3 2 /1 C. Frisch 16:23 6 -1 0/2 2/4 1 1 4 /1 S. Joksimovic 15:22 4 4 1/3 1/4 3 1 1 1 /1 Equipo 3 2 2 /1 Total 200 83 87 22/37 10/25 9/15 25 8 16 21 3/11

Coviran Granada Baskonia Tiros de 2 18/34Intentos22/37 53%% Aciertos59% Tiros de 3 7/23Intentos10/25 30%% Aciertos40% Tiros libres 23/27Intentos9/15 85%% Aciertos60% Rebotes 29Total33 20+9Defensivos+Ofensivos25+8 Tapones 3Realizados5 Balones 9Pérdidas11 6Recuperaciones3 OTROS 12Asistencias16 21Faltas Personales18

La dureza y la eficacia en sus dosis suficientes se asociaron en las filas baskonistas para frenar la amenazante oleada granadina en los últimos minutos. El plantel andaluz encontró la estrategia adecuada en la recta final a base de alimentar de balones en el poste bajo a su interior más resolutivo. Luka Bozic bailó con una oposición defensiva azulgrana que no parecía suficiente. Cinco puntos del pívot croata permitieron al Granada tomar la delantera a tres minutos del final (77-76) y forzar la cuarta falta de un Diallo poco amigo del sosiego. La amenaza estaba perfectamente detectada y Diakite tomó nota.

En el siguiente ataque, el guineano recibió con un tapón el intento de penetración del croata para después anotarse un 2+1 que devolvía la moneda (77-79, minuto 38). El suspense se acrecentaba después de un triple sensacional de Rouselle. La respuesta fue un triple errado por Sedekerskis. El Granada vislumbró una vía para el éxito, pero cortó el paso de nuevo Diakite con otra maniobra de intimidación y defensa, ayudado por un Diallo que se jugó la quinta personal para contener otra embestida de Bozic en el poste bajo. En cancha contraria, Spagnolo se reafirmó como base principal del equipo azulgrana en tiempos de penurias con una canasta doble y dos tiros libres de Cabarrot pusieron contra las cuerdas a un anfitrión que no pudo salir de ellas con el último triple fallado de Thomas.