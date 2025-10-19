El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Spagnolo se cuela entre los defensores locales. Factoría9

Granada 80-83 Baskonia

El Baskonia controla los nervios

La defensa bajo el aro propio y la eficacia de Spagnolo y Cabarrot permiten a los azulgranas rescatar un triunfo en Granada necesario y angustioso

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:45

El Baskonia respira en la Liga ACB. No es poco dado el accidentado arranque de curso, la acuciante sequía continental de resultados y la acumulación ... de malas noticias en el apartado médico. La inestabilidad azulgrana se agudizó un punto más en Granada debido a la baja de última hora de Luka Samanic, aquejado de fiebre, que se sumó a las ya conocidas de Forrest, Howard, y Kurucs. Quedaron nueve profesionales además de un joven Joksimovic, cuya presencia poco tuvo de testimonial en un duelo en la cancha del Granada que se sacó adelante de manera angustiosa.

