Galbiati da instrucciones a sus jugadores en Belgrado. Saski Baskonia

Galbiati, tras otra derrota a domicilio: «La defensa no ha sido perfecta y el ataque puede mejorar»

El técnico lamenta la actuación del Baskonia en la primera parte y remarca que el Maccabi, «agresivo y sucio», le ha superado en el rebote

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:20

La segunda parte devolvió a Galbiati parte de su ímpetu. Le gustó algo más su equipo, aunque insuficiente. «Nuestra defensa no ha sido perfecta y el ataque puede ser mejor», reportó. Hubo dos mitades en el encuentro, otra vez dos caras, en las que terminó imponiéndose el Maccabi, «uno de los mejores equipos en el rebote ofensivo». «Son agresivos e incluso sucios», añadió por sorpresa en inglés. «No ha sido una derrota por detalles porque 16 rebotes en ataque no son detalles y es algo que habíamos hablado».

El técnico realizó una comparecencia en la que volvió a insistir en las mismas ideas. «53 puntos encajados en 20 minutos son muchos», «somos jóvenes, novatos y tenemos que trabajar» y «en algún momento tenemos que llegar pero la Euroliga no espera a nadie». Con tanto viaje, su fórmula es el uso de vídeos, hablar, trabajo en el hotel para aprender rápido.

«El camino es la segunda parte. Necesitamos que esa sea nuestra identidad», agregó antes de la última pregunta. ¿Algo que comentar del polémico arbitraje? «No, no hablo de los colegiados, no es mi estilo», despejó. Sin opción a que la Euroliga le multe. Antes, en los micrófonos de la Euroliga, lamentó las protestas de sus jugadores. «Hemos puesto demasiado esfuerzo en cuestionar algunas decisiones arbitrales».

