El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025: comprobar resultados del martes 11 de noviembre

Hapoel Tel Aviv 114-89 Baskonia

Galbiati, enfadado por la defensa de sus jugadores: «Es inaceptable»

El técnico del Baskonia considera que el Hapoel Tel Aviv jugó «fácil» todo el partido y refleja su tristeza por el resultado

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:25

Comenta

Lo dijo al descanso, después de encajar 58 puntos, y lo repitió Paolo Galbiati al final del partido. «Es imposible de aceptar esta defensa, es ... muy mala», insistió, «triste», por un resultado desastroso. «Creo que tenemos nivel para competir a este nivel. Necesitamos que todos estén conectados con el deseo de ganar estos partidos», agregó. El italiano echó en falta la fortaleza colectiva mostrada por su equipo en los encuentros en el Buesa Arena. «Allí es muy fácil jugar con nuestros fans, pero necesitamos a todos todas las noches. Muchos de ellos no han tenido hoy el fuego para competir», ha señalado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  6. 6

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  7. 7 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  8. 8

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  9. 9

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  10. 10 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Galbiati, enfadado por la defensa de sus jugadores: «Es inaceptable»

Galbiati, enfadado por la defensa de sus jugadores: «Es inaceptable»