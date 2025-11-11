Galbiati, enfadado por la defensa de sus jugadores: «Es inaceptable»

Lo dijo al descanso, después de encajar 58 puntos, y lo repitió Paolo Galbiati al final del partido. «Es imposible de aceptar esta defensa, es ... muy mala», insistió, «triste», por un resultado desastroso. «Creo que tenemos nivel para competir a este nivel. Necesitamos que todos estén conectados con el deseo de ganar estos partidos», agregó. El italiano echó en falta la fortaleza colectiva mostrada por su equipo en los encuentros en el Buesa Arena. «Allí es muy fácil jugar con nuestros fans, pero necesitamos a todos todas las noches. Muchos de ellos no han tenido hoy el fuego para competir», ha señalado.

El primer partido de la historia del Baskonia en Bulgaria deparó «una noche difícil» para el conjunto azulgrana. El técnico eludió analizar el encuentro mucho más allá de los 114 puntos recibidos. «Es inaceptable esta defensa. Así no competimos y esto es todo. Ellos son un gran equipo, al principio sí que hemos jugado a nuestro estilo, y hemos vuelto a estar cerca en el marcador pero es duro aceptar esta defensa. Han jugado muy fácil». Al descanso, Cabarrot lamentaba que defendían «bien 20 segundos», pero que al final de la posesión siempre ocurría algo que les perjudicaba.

A Galbiati tampoco le agradó jugar en un pabellón semivacío y con un ambiente casi mudo. «No es bueno. Uno de los árbitros me ha dicho que no gritara tanto», contó como anécdota. La noticia positiva fue el regreso de Howard, que volvió a jugar casi un mes después. «Es un jugador muy importante para nosotros. Es mi trabajo introducirlo. Él es inteligente y va a entrar perfectamente», concluyó.