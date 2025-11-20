Galbiati confirma que Forrest volverá tras la ventana FIBA de la próxima semana

Jon Aroca Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

El Baskonia regresa este jueves al Buesa Arena contra el Bayern (20.30 horas) tras su funesta serie de cuatro encuentros como visitante saldados con otras tantas derrotas. Paolo Galbiati está «bien», al igual que su equipo, aunque la semana haya estado también marcada por «jugadores que han tenido un virus intestinal» en las últimas jornadas que sitúa cierta incertidumbre sobre su estado. De esta forma, la única baja es la de un Forrest al que ya ha puesto fecha de regreso.

Si todo va bien, el base de Alabama podrá regresar al equipo tras la ventana FIBA de la próxima semana. El Baskonia juega el derbi este domingo contra el Bilbao Basket también en el Buesa Arena (12.30 horas) y actuará en la pista del Zalgiris el martes 25 (19.00 horas). Pero no habrá jornada durante el fin de semana para abrir paso al baloncesto de selecciones. Tras ese descanso los azulgranas jugarán ante el Milán en casa el viernes 5 de diciembre (20.30 horas). Ahí es donde espera Galbiati a su base, fuera desde el 15 de octubre.

«Trent está mejorando, después de la ventana va a retornar a la cancha. Todos los jugadores son necesarios por mi estilo de juego y por cómo esta construido el equipo», ha explicado el técnico. Hasta entonces tendrá que seguir gestionando una rotación exterior sin problemas de extracomunitarios en la Euroliga, pero que le obliga a descartar a uno entre Simmons, Nowell y Howard tras el regreso del escolta internacional por Puerto Rico.

Otro de los frentes es la llegada de un pívot que supla la inesperada marcha de Samanic. Pero ha pasado casi un mes desde que se hiciera oficial su desvinculación -fue el pasado 22 de octubre- y el club aún no ha encontrado relevo. Galbiati ha sido escueto sobre el tema. «Necesito hablar con el club por el mercado», ha resumido.

«Un ritmo opuesto al nuestro»

Aunque el juego interior toma relevancia ante un Bayern del que ha destacado esa faceta, además de un perfil que contrasta con el azulgrana. «Es un equipo que se ha construido muy bien. Con anotadores, tiradores y cinco 'big men' (hombres grandes) muy importantes. Juegan a un ritmo opuesto al nuestro. Van muy lento. Es un partido interesante», ha analizado. No cree, en cualquier caso, que su equipo pague la falta de músculo. «Necesitamos que Khalifa (Diop), Mamadi (Diakité), Tadas (Sedekerskis) y Rodions (Kurucs) tengan un impacto muy importante. Rebotando y peleando», ha insistido.

Un mes sin Samanic «Necesito hablar con el club por el mercado», ha respondido sobre la búsqueda de un pívot

El regreso al Buesa Arena será una de las claves. «Volver al Buesa para nosotros es muy importante para ver a nuestra afición con nosotros», ha recalcado, porque «jugar en casa es más fácil para todos los equipos», incluido el suyo. «La afición para nosotros es muy importante, fundamental. Me dan mucho y a los jugadores también. Yo espero que los jugadores vayan a la cancha con mucha energía por tener a la afición con nosotros», ha deseado.

Aunque también espera que su equipo logre la regularidad que le ha faltado en varios encuentros del curso, en los que ha sido penalizado bien por un mal inicio o un tramo de pobre juego. «Contra el Barça la primera parte fue muy buena y después tuvimos un momento más difícil. Necesitamos limitar esos momentos», ha recordado. También quiere que su equipo progrese a pesar de un calendario sin tregua que también lo merma en el plano físico. «Es difícil porque no tenemos mucho tiempo para entrenar y preparar el partido. Es un grupo joven sin mucha experiencia. Necesitamos que crezcan».