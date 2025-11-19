El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diakite, ante el Barcelona. EFE
Baskonia

Diakite: «Tenemos que ponernos duros en defensa»

«Es el momento de impulsarse», apunta el pívot del Baskonia, que pide mantener la «intensidad» del Buesa fuera de casa

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:30

El Baskonia regresa al Buesa Arena después de una semana con cuatro derrotas a domicilio frente a Lleida, Hapoel, Maccabi y Barcelona. El balance desigual en resultados como local (5-3) y visitante (1-9) hace que los dos próximos compromisos en Vitoria frente a Bayern (viernes, 20.30 horas) y Bilbao Basket (domingo, 12.30 horas) estén marcados en rojo para Paolo Galbiati y su plantilla.

«Estos partidos son muy importantes. Es el momento de impulsarse, de que siga creciendo nuestra confianza como se vio en los cuatro partidos que ganamos seguidos (todos en el Buesa). Tuvimos una intensidad especial y queremos llevarla también fuera», confesó Mamadi Diakite. «Tenemos que mejorar jugando juntos, poniéndonos duros en defensa y tratanto de conseguir el mayor número de victorias, especialmente en casa», añadió el pívot.

El guineano pidió «dejar atrás el pasado» y «centrarse en los próximos retos» para «mejorar a partir de ahí». Una evolución en la que el Buesa Arena es clave. «La afición nos empuja mucho. Es importante tener una multitud hermosa y ruidosa a nuestras espaldas. Vamos a intentar ajustar todas las posiciones para poder ganar», afirmó Diakite, que también habló de su juego desde que aterrizó en verano en el Baskonia.

«Intento encontrar la forma de ayudar a mis compañeros y conseguir tiros más abiertos. No intento forzar mi juego, sólo jugar en la misma dinámica que el resto», sentenció.

