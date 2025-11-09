Galbiati, «frustrado» en Lleida: «Perder así es una lección, otro paso del proceso»

Paolo Galbiati hizo una petición al inicio de su comparecencia en Lleida. «En inglés por favor porque estoy frustrado», advirtió. El técnico, que en las ... últimas semanas había mostrado buenos progresos en su castellano, eligió la lengua anglosajona para explicar mejor su sentir y su análisis de una derrota matinal inusual. «Hemos terminado el primer cuarto 28-11. Fue horrible. Ese ha sido el problema. No puedes competir en una cancha difícil como esta sin una adecuada mentalidad y con esta falta de energía.», explicaba.

La defensa zonal del Hiopos Lleida se le atragantó al conjunto azulgrana. «Tenemos muchos novatos en Europa. No hicimos casi pretemporada, pero eso no es excusa. Hemos atacado muy mal la primera parte, pero la ofensiva no creo que haya sido un problema», consideró. El Gabiati reconoció que la preparación del partido no fue la mejor y quiso destacar el buen hacer del conjunto ilerdense.

Galbiati remarcó que apreciaba el esfuerzo para volver al partido y soñar con la remontada, pero no quiso olvidarse de lo negativo. «Es una importante lección para nosotros. Es otro paso del proceso», resumió. El entrenador transalpino quiso destacar la «atmósfera» del Barris Nord. «Hacen el partido largo, presionan a los árbitros... El 95% de la gente ha estado increíble». Por contra, quiso señalar el mal comportamiento del sector de detrás del banquillo visitante. «Alguna ha sido antideportiva. Con malas palabras… eso no es parte del deporte», censuró.

Por último, antes de comparecer ante los medios, el técnico azulgrana se hizo eco de la sonora derrota del Barcelona (96-78), su próximo rival, en la cancha del Girona. «Ha perdido de 18 puntos. El Unicaja ayer perdió en Andorra. La Liga es muy dura», concluyó.