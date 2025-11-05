El exbaskonista Polonara, fuera de peligro tras pasar diez días en coma El italiano de 33 años, que padece una leucemia, sufrió un trombo tras recibir el trasplante de médula ósea

Iván Benito Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:40

Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir, pero ahora puedo salir del hospital«, ha contado Achille Polonara en el programa 'Le Iene'. El exbaskonista, que padece leucemia mieloide, vuelve a sonreír. Paso diez días en coma al poco tiempo de recibir el trasplante de médula ósea que necesitaba el pasado 25 de septiembre.

La operación fue bien. Había encontrado a una mujer estadounidense compatible al 90% y el diagnóstico tras salir del quirófano era positivo. Sin embargo, el jugador de 33 años sufrió un trombo que hizo peligrar su vida. «Ha sucedido una locura, Achille ha entrado en coma», le contó a finales de octubre la mujer del italiano, Erika Bufano, al programa televisivo 'Le Iene'. «Le ha dado un trombo y el cerebro ha sufrido una falta de oxígeno, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas», advirtió la propia esposa.

Polonara atravesó diez días complicados en el Hospital Sant'Orsola de Bolonia hasta finalmente salir del coma. Los médicos aseguran que ya está fuera de peligro y en buena dirección para seguir con el proceso de recuperación. El objetivo del jugador, baskonista entre 2019 y 2021, es el de volver a las pistas. Tras acabar contrato con la Virtus, el equipo le ofreció quedarse dentro del staff. Sin embargo, el ala-pívot prefirió aceptar la propuesta de su exequipo, el Dinamo de Sassari a fin de continuar como jugador profesional.

El internacional italiano superó una neoplasia testicular en 2023. En esa ocasión se recuperó a los dos meses después y sin complicaciones. La leucemia sabía que iba a ser más grave, pero Polonara traslada mensajes positivos, haciendo gala de su carácter guerrero y luchador que conquistó al público vitoriano, para cumplir con su objetivo.