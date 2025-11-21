El exbaskonista Chris Chiozza se desvincula del Pinar Karsiyaka tras lanzar una toalla al vicepresidente El base estadounidense, por debajo de las expectativas del conjunto turco, reaccionó con hartazgo a los reproches del dirigente desde la grada

Chris Chiozza fue el base que el Baskonia reclutó en noviembre de 2023 para contentar a Dusko Ivanovic, que durante las negociaciones para iniciar su cuarta etapa en Vitoria manifestó que necesitaba otro timonel para enderezar el rumbo del equipo. El técnico montenegrino lo consiguió con un papel discreto, secundario y casi residual del fichaje, ensombrecido por la gran explosión de Codi Miller-McIntyre. El 'uno' estadounidense apenas logró darle valor a un descollante currículum que incluía un anillo de campeón de la NBA con los Golden State Warriors y dos prometedores meses con el UCAM Murcia en su primera aventura en Europa. Su paso por el Buesa Arena dejó un regusto amargo, solo un poco mejor que la sensación que ha transmitido este curso en el Pinar Karsiyaka turco.

Chiozza terminó su contrato con el conjunto azulgrana el 30 de junio de 2024 y, tras unos meses sin equipo, recaló en el modesto Manisa del país otomano. Sus estadísticas no fueron malas (8,5 puntos y 6 asistencias de media) y en verano aceptó la oferta del Pinar Karsiyaka, un club con mayores aspiraciones pero sumido en una grave crisis económica. Hubo una desbandada de jugadores y acabaron el curso contra las cuerdas.

El base norteamericano, de 30 años, se presentaba en la ciudad de Izmir con la vitola de ser uno de los jugadores llamados a llevar al conjunto turco a vivir una campaña más tranquila. Pero los resultados y los hechos hablan por sí mismo. Después de ocho partidos, el balance del Pinar Karsiyaka es de una victoria y siete derrotas, seis de forma consecutiva. En la última, Chiozza terminó el encuentro frente al Manisa, su exequipo (69-80) sin anotar ni un punto.

Cuando la plantilla se retiraba al vestuario, el vicepresidente del club, Denis Köse, reprochaba desde la grada el rendimiento de sus jugadores. Chiozza se percató del menosprecio y le lanzó la toalla que llevaba entre las manos. El timonel siguió su camino cabizbajo junto al resto de compañeros cuando recibió de vuelta el paño.

Su reacción parece haber tenido consecuencias. Los medios locales informan que el jugador, que ya estaba en el disparadero (6 puntos y 6 asistencias de promedio), y el club se han separado de mutuo acuerdo, sin restos de pesadumbre por ninguna parte. Por el momento, en el encuentro de este viernes no aparece en la convocatoria. La desvinculación no ha sido anunciada aún de forma oficial por el equipo, con diversos frentes por resolver.

Según diversos medios, el director general, Nihat Mala, dimitió. La directiva quiere convencerle de que cambie de opinión. El presidente sacó un comunicado en el que dijo sentirse legitimado para continuar por la opinión del resto de trabajadores. La dirección deportiva busca en el mercado varios fichajes con los que salir de puestos de descenso, mientras Chiozza vuelve a ser agente libre.