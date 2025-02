La Euroliga multa a Laso por críticas al arbitraje

La Euroliga y su órgano disciplinario se mantienen firmes a la hora de castigar cualquier comentario o queja sobre la labor de los árbitros, lo ... que lleva a Pablo Laso a tener que abonar una multa de 5.000 euros. Es la penalización impuesta por el Juez de competición después de sus comentarios sobre el arbitraje en la previa del encuentro del pasado 17 de enero frente al Panathinaikos. Durante la rueda de prensa previa al encuentro, el preparador azulgrana tiró de ironía para dejar entrever su descontento con algunas decisiones arbitrales producidas en anteriores encuentros de la máxima competición continental. «Un amigo griego me ha dicho que Difallah les arbitra mucho y ganan mucho con él. Pero no sé cuántas. Ya lo miraré», declaró entonces en tono jocoso ante los medios. Instantes antes, también había mostrado su desaprobación respecto a diversas situaciones de juego en el encuentro ante el Olympiacos en el que consideró que su equipo había sido penalizado por decisiones de los colegiados que consideraba erróneas. La jugada de Moneke es canasta. Es un error del árbitro. «No hay más explicación. Y hay alguna más. La quinta falta de Baldwin…», señaló entonces Laso en alusión al duelo ante la escuadra del Pireo, que concluyó con derrota tras la disputa de una prórroga.

Se de la circunstancia de que el entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman también ha sido sancionado con una multa de idéntica cantidad económica por sus ácidas críticas a la labor arbitral. En su caso, optó por las redes sociales como vía para desahogarse antes de que su equipo pusiera rumbo a Vitoria y después de haber caído ante el Barcelona en Atenas. «Dominamos la primera parte y he felicitado por ello a mi equipo en el vestuario. En la segunda, ha sido fútbol americano y no estábamos preparados para esto», comentó el preparador turco.

La crítica de Laso con los colegiados no tuvo continuidad una vez disputado el encuentro frente al Panathinaikos, que se resolvió con un brillante triunfo ante el vigente campeón de la Euroliga por 91-77. En la jornada posterior, el Baskonia cedió en la cancha del Real Madrid por un ajustado 90-89 y un buen puñado de decisiones arbitrales en las que el club azulgrana se sintió perjudicado. Entre ellas, los pasos cometidos por Mario Hezonja previos el lanzamiento triple con el que resuelve el partido al filo del toque de bocina. En su comparecencia ante los medios tras el encuentro, Pablo Laso se mordió la lengua cuando fue preguntado por la labor de los colegiados. «Del arbitraje no hablo, que me cuesta pasta», zanjó entonces. Tras aquel encuentro, el Baskonia trasladó a la Euroliga una queja formal con apoyo videográfico para ilustrar los errores cometidos por el trío de colegiados formado por Ilija Belosevic, Milan Nedovic y Rain Peerandi.