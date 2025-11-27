La Euroliga considera seguro jugar en Tel Aviv y devuelve a casa a los equipos hebreos Una delegación de la directiva estuvo la semana pasada en la ciudad israelí y dan el visto bueno para acoger partidos desde el 11 de diciembre

Iván Benito Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:52

La Euroliga entiende que no hay riesgo en Tel Aviv. Una delegación de la directiva pasó la semana pasada dos días en la ciudad israelí y dieron el visto bueno para que la máxima competición continental regrese a Israel dos años después. El propósito de regresar a partir de diciembre se llevará a cabo dentro de dos jornadas. El Maccabi, como símbolo del orgullo nacional, hará los honores y recibirá al Asvel de vuelta a la Mano de Elías el día 11 de diciembre, en una cita en la que será recibida como una fiesta para el pueblo hebreo.

El Hapoel hará lo propio la siguiente semana ante el Estrella Roja. El Baskonia, que ya se ha enfrentado a ellos a domicilio durante su exilio en Belgrado y Bulgaria respectivamente, quedará exento de jugar en el popular y ardiente pabellón de Tel Aviv.

Los clubes accionistas de la Euroliga se han reunido este jueves y han recibido un informe detallado de la situación actual de la ciudad y el país. La delegación pasó dos días en la ciudad y examinó las condiciones de acogida y seguridad, para dar el visto bueno al regreso anunciado ya en el mes de octubre. Entonces, solo el Anadolu Efes y el Fenerbahce manifestaron su oposición a volver a jugar en Israel cuando los clubes turcos se mudan cuando se enfrentan a ellos porque las autoridades impiden a los clubes hebreos entrar en el país.

Los principales dueños del Maccabi, Dani Federman y el sempiterno Shimon Mizrahi, han sido los que más han presionado para hacer realidad lo que era un clamor en Israel, pero no tanto en muchos del resto de países que acoge la Euroliga. La competición asegura que «seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos», de un alto al fuego que ya ha sufrido varios incumplimientos, a la par que «se compromete a cumplir las recomendaciones o restricciones del gobierno nacional en relación con los viajes de sus equipos nacionales a Israel».