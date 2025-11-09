Emocionante regreso del baskonista Rafa Villar a Lleida

Iván Benito Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:52 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

Rafa Villar disputa su partido más especial hasta la fecha con la camiseta del Baskonia. El base barcelonés se enfrenta este domingo al Hiopos Lleida, el equipo con el que ascendió a la ACB en 2024 y logró la salvación el curso pasado antes de recalar en Vitoria. Sus éxitos con el conjunto ilerdense son muy distinguidos por el Barris Nord, que ha ovacionado a su exjugador.

Desde su llegada al pabellón, uno de los más calientes de la ACB, el jugador catalán ha recibido el cariño de la que fuera su afición, que le tenía guardada un genuino homenaje para el que ha colaborado el conjunto azulgrana. En la presentación de cada equipo, realizada habitualmente por orden numérico, al 4 baskonista le han cedido la última posición del paseillo para que se llevara todos los aplausos.

Con todo el público en pie, Villar ha agradecido el homenaje devolviendo los aplausos. La ovación se ha visto acompañado de cánticos de «¡Rafa, Rafa!» que ha emocionado al timonel azulgrana. El base se encuentra en su mejor momento desde su llegada a Vitoria. La falta de oportunidades en los primeros encuentros ha quedado atrás. Galbiati le ha encontrado un hueco en el equipo en los quintetos principales y en el rol defensivo, alabado en el anterior encuentro tras su emparejamiento con Carsen Edwards.

El fichaje de Villar, con contrato en Lleida, le costó al Baskonia 30.000 euros y un relativo disgusto en el seno del conjunto ilerdense, como reconoció hace unos días su presidente Albert Aliaga. «Es público y notorio que nos hicieron daño las formas; que nos lo dijera el último día de su cláusula y a última hora no nos gustó pero le deseamos toda la suerte del mundo», explicó en una comparecencia ante la prensa en la que ya puso en valor el papel del base durante las dos campañas anteriores.