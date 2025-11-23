El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los dos mensajes previos del Baskonia-Bilbao Basket: a favor de la infancia y contra la violencia machista

Un niño del proyecto social del club azulgrana hace sus pinitos como speaker de un Buesa Arena que secunda la eliminación de las agresiones contra la mujer

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

Sulemana Gibrila Mumuni es el speaker especial del Buesa Arena en el derbi vasco. Al alimón con el histórico Joxe Felipe Auzmendi, el joven, que forma parte del proyecto social del club, ha sido el encargado de presentar a los jugadores azulgranas. El niño ha enternecido a los espectadores de Zurbano al lograr salir del paso con los apellidos más enrevesados de la plantilla del Baskonia.

La idea del club vitoriano está encuadrada dentro de la iniciativa de la ACB, que esta jornada ha apostado por que los niños y niñas sean los grandes protagonistas de las cancha. «¡Todos por la infancia!» es el lema que todos los clubes han seguido, con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se celebra todos los años el 20 de noviembre.

Además, antes del inicio del choque, los dos equipos han posado con una pancarta que lanzaba un rotundo mensaje: el deporte contra la violencia machista. Parte de los aficionados, tanto los baskonistas como los casi 300 seguidores del Bilbao Basket desplazados, han secundado la proclama y se han puesto en pie para aplaudir la reivindicación contra una lacra que se cobra decenas de víctimas cada año.

El derbi otoñal entre el Baskonia y el Bilbao Basket sirve para conmemorar dos fechas señaladas en el calendario de fechas mundial, con el El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ubicado el martes el 25 de noviembre. Ese día, el Baskonia jugará en Kaunas y no regresará al Buesa Arena hasta el viernes 5 de diciembre contra el Armani Milán.

