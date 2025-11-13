El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Maccabi Tel Aviv-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 11 de la Euroliga 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:08

1C/2'

Anota los dos. 22-15.

1C/2'

Tiros libres para Luwawu-Cabarrot.

1C/2'

Anota un tiro libre Leaf. 22-13.

1C/2'

01.29 para el final del primer cuarto: 21-13

1C/2'

Falla el Baskonia.

1C/2'

Canasta de Leaf. 21-13.

1C/3'

Anota Luwawu-Cabarrot. 19-13.

1C/3'

Parcial de 8-0 para el Maccabi

Tiros libres para Rayman. Anota uno. 19-11.

1C/3'

Vuelve el juego!

1C/3'

18-11

Tiempo muerto.

1C/3'

El Baskonia lleva ya 5 pérdidas.

1C/3'

Anota el Maccabi. 18-11. Leaf.

1C/3'

6 faltas para el Baskonia y una del Maccabi.

1C/3'

Otra personal en ataque del Baskonia en situación de bloqueo.

1C/4'

Triple de Dowtin. 16-11.

1C/4'

Entra en bonus de personales el Baskonia.

1C/4'

Otra canasta de Sorkin. 13-11.

1C/4'

Canastón de Luwawu-Cabarrot. 11-11.

1C/5'

Canasta de Sorkin. 11-9.

1C/5'

Anota los dos. 9-9.

1C/5'

Tiros libres para Spagnolo.

1C/5'

Vuelve el juego!

1C/5'

9-7

Tiempo muerto. 04.38 para el final del primer cuarto.

1C/6'

Triple de Walker. 9-7.

1C/6'

Canasta de Luwawu-Cabarrot. 6-7.

1C/6'

Falla de tres Brissett.

1C/6'

05.33 para el final del primer cuarto: 6-5

1C/6'

Falla de dos Howard. Se ha salido el balón.

1C/6'

Buena defensa del Baskonia.

1C/7'

Tapón de Diakite.

1C/7'

Ahora sí, de dos Howard con una bomba. 6-5.

1C/7'

Error de Walker en el tiro.

1C/7'

Falla de tres Howard.

1C/7'

Anota Hoard el adicional. 6-3.

1C/7'

Entra Markus Howard a la pista.

1C/7'

Mate de Hoard y dos más uno por la personal de Diallo. 5-3.

1C/8'

Falla de tres Sedekerskis.

1C/8'

Pérdida de Sorkin.

1C/8'

Tripleeee de Simmons. 3-3.

1C/9'

Falla de tres Walker.

1C/9'

Roba Walker y anota. 3-0.

1C/9'

Falla el tiro Blatt.

1C/10'

Falla de dos Diallo.

1C/10'

Pérdida de Walker. Buena defensa de Villar.

1C/10'

Falla de tres Sedekerskis.

1C/10'

Un tiro libre de Walker. 1-0.

1C/10'

Personal de Simmons sobre Walker. A los 5 segundos.

1C/10'

Primera posesión para el Maccabi.

1C/10'

En juego el Maccabi-Baskonia

Comienza el partido en Belgrado! El Baskonia viste de verde.

20:59

Walker, Blatt, Hoard, Sorkin y Brissett salen por el Maccabi.

