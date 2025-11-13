En directo, Maccabi Tel Aviv-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 11 de la Euroliga 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:08
1C/2'
Anota los dos. 22-15.
1C/2'
Tiros libres para Luwawu-Cabarrot.
1C/2'
Anota un tiro libre Leaf. 22-13.
1C/2'
01.29 para el final del primer cuarto: 21-13
1C/2'
Falla el Baskonia.
1C/2'
Canasta de Leaf. 21-13.
1C/3'
Anota Luwawu-Cabarrot. 19-13.
1C/3'
Parcial de 8-0 para el Maccabi
Tiros libres para Rayman. Anota uno. 19-11.
1C/3'
Vuelve el juego!
1C/3'
18-11
Tiempo muerto.
1C/3'
El Baskonia lleva ya 5 pérdidas.
1C/3'
Anota el Maccabi. 18-11. Leaf.
1C/3'
6 faltas para el Baskonia y una del Maccabi.
1C/3'
Otra personal en ataque del Baskonia en situación de bloqueo.
1C/4'
Triple de Dowtin. 16-11.
1C/4'
Entra en bonus de personales el Baskonia.
1C/4'
Otra canasta de Sorkin. 13-11.
1C/4'
Canastón de Luwawu-Cabarrot. 11-11.
1C/5'
Canasta de Sorkin. 11-9.
1C/5'
Anota los dos. 9-9.
1C/5'
Tiros libres para Spagnolo.
1C/5'
Vuelve el juego!
1C/5'
9-7
Tiempo muerto. 04.38 para el final del primer cuarto.
1C/6'
Triple de Walker. 9-7.
1C/6'
Canasta de Luwawu-Cabarrot. 6-7.
1C/6'
Falla de tres Brissett.
1C/6'
05.33 para el final del primer cuarto: 6-5
1C/6'
Falla de dos Howard. Se ha salido el balón.
1C/6'
Buena defensa del Baskonia.
1C/7'
Tapón de Diakite.
1C/7'
Ahora sí, de dos Howard con una bomba. 6-5.
1C/7'
Error de Walker en el tiro.
1C/7'
Falla de tres Howard.
1C/7'
Anota Hoard el adicional. 6-3.
1C/7'
Entra Markus Howard a la pista.
1C/7'
Mate de Hoard y dos más uno por la personal de Diallo. 5-3.
1C/8'
Falla de tres Sedekerskis.
1C/8'
Pérdida de Sorkin.
1C/8'
Tripleeee de Simmons. 3-3.
1C/9'
Falla de tres Walker.
1C/9'
Roba Walker y anota. 3-0.
1C/9'
Falla el tiro Blatt.
1C/10'
Falla de dos Diallo.
1C/10'
Pérdida de Walker. Buena defensa de Villar.
1C/10'
Falla de tres Sedekerskis.
1C/10'
Un tiro libre de Walker. 1-0.
1C/10'
Personal de Simmons sobre Walker. A los 5 segundos.
1C/10'
Primera posesión para el Maccabi.
1C/10'
En juego el Maccabi-Baskonia
Comienza el partido en Belgrado! El Baskonia viste de verde.
20:59
Walker, Blatt, Hoard, Sorkin y Brissett salen por el Maccabi.
