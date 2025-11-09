En directo, Lleida-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 6 de la Liga Endesa 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:09
11:58
Nuestros 5 en Lleida 👊— Baskonia (@Baskonia) November 9, 2025
¡CON TODO! pic.twitter.com/BR0EmVHr4Q
11:57
Recordamos el quinteto inicial del Baskonia: Simmons, Villar, Diallo, Sedekerskis y Khalifa Diop
11:55
Gran recibimiento a Rafa Villar, ex del Lleida y ahora en el Baskonia.
11:55
El Baskonia afronta desde hoy cuatro partidos como visitante.
11:54
Presentación de los equipos.
11:54
Sexta jornada de la Liga Endesa. El Baskonia solo ha perdido uno de los siete últimos partidos entre la Liga y la Euroliga.
11:52
Por parte del Lleida de Gerard Encuentra salen Batemon, Sanz, Agada, Ejim y Diagne.
11:51
El quinteto inicial de Galbiati será el formado por Simmons, Villar, Diallo, Sedekerskis y Khalifa Diop.
11:44
15 minutos para el comienzo del partido en el Barris Nord.
11:16
¡Hoy toca en Lleida! GAME DAY 💪@ACBCOM J.6 🆚@flleida— Baskonia (@Baskonia) November 9, 2025
⏰12h
📍Barris Nord pic.twitter.com/tyK0U14Hyr
11:15
Llegada y abrazos en el Barris Nord— Baskonia (@Baskonia) November 9, 2025
Bon día, @flleida 🏀🤝 pic.twitter.com/rbR3ItGRri
09:00
Solo hay dos precedentes entre ambos. En la temporada pasada el Baskonia venció en Lleida por 74-78 y en Vitoria por un ajustado 100-99.
08:58
El Lleida viene de perder en Liga en la pista del Joventut (82-68) y el Baskonia se impuso a La Laguna Tenerife tras una gran segunda parte por 89-79.
08:57
El Baskonia quiere seguir con su buena racha de victorias lograda en el Buesa Arena.
08:55
Los dos equipos están empatados en la tabla con 3 victorias y 2 derrotas.
08:55
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
08:54
Buenos días! A las 12 horas comienza el partido de la sexta jornada de la Liga Endesa entre el Hiopos Lleida y el Baskonia.
-
