El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, Lleida-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 6 de la Liga Endesa 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:09

11:58

11:57

Recordamos el quinteto inicial del Baskonia: Simmons, Villar, Diallo, Sedekerskis y Khalifa Diop

11:55

Gran recibimiento a Rafa Villar, ex del Lleida y ahora en el Baskonia.

11:55

El Baskonia afronta desde hoy cuatro partidos como visitante.

11:54

Presentación de los equipos.

11:54

Sexta jornada de la Liga Endesa. El Baskonia solo ha perdido uno de los siete últimos partidos entre la Liga y la Euroliga.

11:52

Por parte del Lleida de Gerard Encuentra salen Batemon, Sanz, Agada, Ejim y Diagne.

11:51

El quinteto inicial de Galbiati será el formado por Simmons, Villar, Diallo, Sedekerskis y Khalifa Diop.

11:44

15 minutos para el comienzo del partido en el Barris Nord.

11:16

11:15

09:01

El Baskonia y el desafío de trasladar la racha lejos del Buesa Arena

09:00

Solo hay dos precedentes entre ambos. En la temporada pasada el Baskonia venció en Lleida por 74-78 y en Vitoria por un ajustado 100-99.

08:58

El Lleida viene de perder en Liga en la pista del Joventut (82-68) y el Baskonia se impuso a La Laguna Tenerife tras una gran segunda parte por 89-79.

08:57

El Baskonia quiere seguir con su buena racha de victorias lograda en el Buesa Arena.

08:55

Los dos equipos están empatados en la tabla con 3 victorias y 2 derrotas.

08:55

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

08:54

Buenos días! A las 12 horas comienza el partido de la sexta jornada de la Liga Endesa entre el Hiopos Lleida y el Baskonia.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  3. 3 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  4. 4

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  5. 5

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»
  6. 6

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  7. 7

    Loiu podrá crecer hasta los 13 millones de viajeros y operar grandes aviones
  8. 8

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  9. 9

    El cierre del Gobierno de Estados Unidos afecta ya a más de 4.000 vuelos
  10. 10 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Lleida-Baskonia

En directo, Lleida-Baskonia