En directo, Hapoel Tel Aviv-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 10 de la Euroliga 2025/2026

Fernando Romero

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:41

Actualizado Hace 1 minuto

2C/9'

Blakeney de tres... no entra.

2C/9'

Malcolm en cuatro metros... no va. Fondo para ellos.

2C/9'

Simmons quería buscar por dentro a Diop, le cazaron el pase

2C/10'

Convierte el adicional. 31-26

2C/10'

2+1 que fuerza Jones, la falta fue de Nowell.

2C/10'

Kurucs para dentro... bandeja a tabla!!! 28-26

2C/10'

Jones aprovecha su ventaja ante Nowell para anotar. 28-24

2C/10'

EN MARCHA EL SEGUNDO CUARTO!!!! La bola la tiene Hapoel...

Fin cuarto

Fin cuarto

Ajustado el marcador, a pesar de la superioridad más que notoria de Hapoel en la pintura. 9 rebotes suman los de Itoudis, solo 4 Baskonia.

Fin cuarto

TERMINA EL PRIMER CUARTO. 26-24

1C/1'

Bueno!!! Jones clavando el triple desde el centro del campo sobre la bocina!!!

1C/1'

Simmons en la individual... la mete!!!!

1C/1'

Queda tiempo para un ataqye y poco más...

1C/1'

Blakeney en el pasito atrás... anota. 23-22

Icono 1C/1'

Kurucs en el triple frontal... dentrooooooooooooo!!!!!!!!!!!! 21-22

1C/1'

Último minuto del cuarto

1C/2'

Malcolm hace volar a Luwawu... y deja la bandejita fácil. 21-19

1C/2'

Simmons contra todos... a tabla y para dentro!!! 19-19

1C/2'

Pasos claros de Motley. La otra opción era la falta en ataque sobre Markus.

1C/2'

Se le sale el tiro a Spagnolo!!!!

1C/3'

Malcolm en solitario... canasta. 19-17

1C/3'

Luwawu en la esquinita... al aro!!!!

1C/3'

Muy corto el tiro de Malcolm!!!!

1C/3'

Spagnolo por arriba para Diop... que la hunde!!!!!!!!!!!!!! 17-17

1C/3'

El gancho de Motley... no va

1C/4'

Spagnolo en media distancia... dentro!!!!! 17-15

1C/4'

Otra canasta bajo aro para Hapoel. 17-13

1C/4'

Luwawu en el triple... algo apurado, lo falla

1C/4'

Juega Baskonia...

Icono 1C/4'

Eso será después del tiempo muerto en Sofía.

1C/4'

Tadas solo en la esquina... no va el triple!!! Pero seguirá siendo balón para Baskonia desde el fondo.

1C/5'

Gorrazo de Diakiteeeeeeeeeeee

1C/5'

Tadas en el poste... para dentro!!!! 15-13

1C/5'

Recupera Markus!!!!

1C/5'

Buen aro pasado de Spagnolo!!! 15-11

1C/6'

Por dentro, está siendo muy superior Hapoel a Baskonia.

1C/6'

Motley no anota, pero sí Oturu. 15-9

1C/6'

Pase extra para Spagnolo, que lanza el triple... al aro!!

1C/6'

Problemas con el reloj de posesión... hay que repetir

1C/6'

Falta ahora de Micic sobre Spagnolo

1C/7'

Y responde de inmediato Micic. 13-9

Icono 1C/7'

Tripleeeeeeeeeeeeee de Luwawu!!!!!! 10-9

1C/7'

Motley anotando en la pintura. 10-6

1C/7'

Ya está Markus Howard en pista. Buena noticia.

1C/7'

Micic le saca la falta a Rafa Villar. Pues es ya la cuarta de Baskonia.

1C/8'

Canastón de Kurucs!!!! 8-6

1C/8'

Bryant en suspensión... para dentro. 8-4

1C/8'

Diallo entrando por el lateral... canasta!!! 6-4

1C/8'

Lo gana Oturu... pero hay falta en el bloqueo de Oturu.

