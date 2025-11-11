En directo, Hapoel Tel Aviv-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 10 de la Euroliga 2025/2026
Fernando Romero
Martes, 11 de noviembre 2025, 19:41
2C/9'
Blakeney de tres... no entra.
2C/9'
Malcolm en cuatro metros... no va. Fondo para ellos.
2C/9'
Simmons quería buscar por dentro a Diop, le cazaron el pase
2C/10'
Convierte el adicional. 31-26
2C/10'
2+1 que fuerza Jones, la falta fue de Nowell.
2C/10'
Kurucs para dentro... bandeja a tabla!!! 28-26
2C/10'
Jones aprovecha su ventaja ante Nowell para anotar. 28-24
2C/10'
EN MARCHA EL SEGUNDO CUARTO!!!! La bola la tiene Hapoel...
Fin cuarto
AIR DIOP✈️ pic.twitter.com/5M21vpA16A— Baskonia (@Baskonia) November 11, 2025
Fin cuarto
Ajustado el marcador, a pesar de la superioridad más que notoria de Hapoel en la pintura. 9 rebotes suman los de Itoudis, solo 4 Baskonia.
Fin cuarto
TERMINA EL PRIMER CUARTO. 26-24
1C/1'
Bueno!!! Jones clavando el triple desde el centro del campo sobre la bocina!!!
1C/1'
Simmons en la individual... la mete!!!!
1C/1'
Queda tiempo para un ataqye y poco más...
1C/1'
Blakeney en el pasito atrás... anota. 23-22
1C/1'
Kurucs en el triple frontal... dentrooooooooooooo!!!!!!!!!!!! 21-22
1C/1'
Último minuto del cuarto
1C/2'
Malcolm hace volar a Luwawu... y deja la bandejita fácil. 21-19
1C/2'
Simmons contra todos... a tabla y para dentro!!! 19-19
1C/2'
Pasos claros de Motley. La otra opción era la falta en ataque sobre Markus.
1C/2'
Se le sale el tiro a Spagnolo!!!!
1C/3'
Malcolm en solitario... canasta. 19-17
1C/3'
Luwawu en la esquinita... al aro!!!!
1C/3'
Muy corto el tiro de Malcolm!!!!
1C/3'
Spagnolo por arriba para Diop... que la hunde!!!!!!!!!!!!!! 17-17
1C/3'
El gancho de Motley... no va
1C/4'
Spagnolo en media distancia... dentro!!!!! 17-15
1C/4'
Otra canasta bajo aro para Hapoel. 17-13
1C/4'
Luwawu en el triple... algo apurado, lo falla
1C/4'
Juega Baskonia...
1C/4'
Eso será después del tiempo muerto en Sofía.
1C/4'
Tadas solo en la esquina... no va el triple!!! Pero seguirá siendo balón para Baskonia desde el fondo.
1C/5'
Gorrazo de Diakiteeeeeeeeeeee
1C/5'
Tadas en el poste... para dentro!!!! 15-13
1C/5'
Recupera Markus!!!!
1C/5'
Buen aro pasado de Spagnolo!!! 15-11
1C/6'
Por dentro, está siendo muy superior Hapoel a Baskonia.
1C/6'
Motley no anota, pero sí Oturu. 15-9
1C/6'
Pase extra para Spagnolo, que lanza el triple... al aro!!
1C/6'
Problemas con el reloj de posesión... hay que repetir
1C/6'
Falta ahora de Micic sobre Spagnolo
1C/7'
Y responde de inmediato Micic. 13-9
1C/7'
Tripleeeeeeeeeeeeee de Luwawu!!!!!! 10-9
1C/7'
Motley anotando en la pintura. 10-6
1C/7'
Ya está Markus Howard en pista. Buena noticia.
1C/7'
Micic le saca la falta a Rafa Villar. Pues es ya la cuarta de Baskonia.
1C/8'
Canastón de Kurucs!!!! 8-6
1C/8'
Bryant en suspensión... para dentro. 8-4
1C/8'
Diallo entrando por el lateral... canasta!!! 6-4
1C/8'
Lo gana Oturu... pero hay falta en el bloqueo de Oturu.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
-
3
- 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
-
5
- 6 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
-
7
- 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad