Diakite, ingresado en un hospital de Vigo tras sufrir un proceso febril El pívot se ha quedado en tierras gallegas para someterse a análisis acompañado de los servicios médicos azulgranas

Carlos Pérez de Arrilucea Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:43 Comenta Compartir

Los contratiempos de salud no paran en el Baskonia. Según ha informado este domingo el club azulgrana, Mamadi Diakite se encuentra ingresado en un hospital ... de Vigo, donde se va a someter a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance exacto del proceso febril que le impidió disputar el amistoso ante el Real Madrid. El pívot de Queens fue, junto a Vit Hrabar, baja de última hora de cara al choque amistoso con el que el equipo vitoriano cerró su participación en el Torneo EncestaRías.

Tras poner fin a un fin de semana en Pontevedra con una derrota ante los blancos por 87-80, la expedición azulgrana puso rumbo de vuelta casa sin el interior estadounidense en su pasaje. El estado de salud del pívot guineano recomendaba su ingreso hospitalario, que se produjó durante la noche de ayer, lo que hizo imposible que se desplazara con el resto de sus compañeros y cuerpo técnico en el vuelo de vuelta a la capital alavesa. Eso sí, Diakite que ha quedado en Vigo «acompañado por los servicios médicos de club», según apunta el Baskonia en su comunicado. La entidad de Zurbano subraya que el jugador se ha visto obligado a permanecer en el centro hospitalario «para la realización de pruebas y tratamiento del proceso».

