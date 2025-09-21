El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Diakite, ingresado en un hospital de Vigo tras sufrir un proceso febril

El pívot se ha quedado en tierras gallegas para someterse a análisis acompañado de los servicios médicos azulgranas

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:43

Los contratiempos de salud no paran en el Baskonia. Según ha informado este domingo el club azulgrana, Mamadi Diakite se encuentra ingresado en un hospital ... de Vigo, donde se va a someter a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance exacto del proceso febril que le impidió disputar el amistoso ante el Real Madrid. El pívot de Queens fue, junto a Vit Hrabar, baja de última hora de cara al choque amistoso con el que el equipo vitoriano cerró su participación en el Torneo EncestaRías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  4. 4

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  7. 7 Asados de cabrito, cordero y cochinillo en Castro Urdiales
  8. 8

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  9. 9

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  10. 10 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Diakite, ingresado en un hospital de Vigo tras sufrir un proceso febril

Diakite, ingresado en un hospital de Vigo tras sufrir un proceso febril