La conjura del Baskonia para corregir su irregularidad

La mayoría de aficionados del Baskonia se pregunta hasta cuándo durará el homenaje del conjunto azulgrana a la célebre obra de Robert Louis Stevenson, Doctor ... Jekyll y Mister Hyde. Las dos personalidades del conjunto de Galbiati, aplicado y compacto bajo el techo del Fernando Buesa Arena y endeble hasta la médula cuando sale lejos de Vitoria, confluyen en un equipo que alterna con suma facilidad momentos de buen y mal baloncesto. El técnico es honesto sobre una inquietud que al que más preocupado mantiene es al propio entrenador. «No tengo la llave», verbalizó tras arrasar al Bayern. Con la sonrisa de resignación parecía decir que si la tuviera, otro gallo cantaría.

Los poderes del italiano no hacen milagros, pero cree tener el remedio para semejante irregularidad: cinco victorias seguidas en casa y nueve derrotas en diez partidos a domicilio. Galbiati está convencido de que con tiempo y entrenamientos de calidad, el equipo será más fiable y reconocible. El calendario que ha actuado en su contra hasta la fecha le va a ofrecer en las próximas fechas algo más parecido a una pretemporada que lo que tuvo durante el mes de septiembre. Apenas gozó de tres sesiones de trabajo con más de diez efectivos de la primera plantilla.

Ahora, durante los nueve días libres de partidos que los azulgranas tendrán desde que el martes termine su enfrentamiento en Kaunas frente al Zalgiris hasta el viernes 5 de diciembre que recibirá al Armani Milán, el vestuario se conjura para pulir los problemas que le castigan en este inicio de temporada: los fallos de comunicación en defensa, los errores tácticos y la falta de automatismos en los dos lados de la pista, especialmente. Mientras entran en escena las selecciones a través de las polémicas ventanas que parecen haber llegado para quedarse, los equipos de la Euroliga tienen un tiempo libre para recuperar el resuello.

Como suele ser habitual, el Baskonia ha optado por mentalizar a sus jugadores de que era mejor quedarse en Vitoria que jugar partidos con su país. La única representación baskonista será la del joven Stefan Joksimovic, que a sus 17 años espera debutar con Eslovenia para orgullo del club. El resto de integrantes de la plantilla, doce además del lesionado Forrest, ya en la fase final de la recuperación de su lesión muscular, se quedará en la capital alavesa en lo que se espera que serán días de intenso trabajo sobre la pista.

El esperado parón llegará después de otros dos partidos en poco más de dos días de diferencia. La escuadra de Galbiati recibe esta mañana (12:30 horas) al Bilbao Basket con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa en la carrera por la Copa. La disputa del derbi y la ventana FIBA representa prácticamente el ecuador de la lucha por disputar el torneo del 'ko' en la que el Baskonia tiene terreno por recuperar con un balance de 3-4 y un -20 en el average general que impera en caso de empate. El técnico se quejó por el horario, solo 36 horas después de medirse al Bayern, y pidió un esfuerzo matinal a la afición azulgrana para alentar el ambiente del Buesa Arena.

Idéntica racha a dimicilio

Mañana les tocará volver a coger la maleta y viajar a Kaunas. El choque contra el Zalgiris será la penúltima oportunidad del Baskonia para evitar pasar todo un año (desde el 17 de diciembre) sin ganar en la Euroliga fuera de casa. El resto de resultados muestran que la lacra no solo afecta al cuadro vitoriano, sino a la mayoría de equipos que no llegan a los 20 millones de presupuesto, la cifra que marca en estos tiempos la clase alta europea.

La última victoria a domicilio de su rival de hoy, el Bilbao Basket, se remonta al 28 de diciembre de 2024 cuando superó por 79-100 al Leyma Coruña (14 derrotas desde entonces). Peor es el registro vizcaíno en el recinto de Zurbano, 17 derrotas consecutivas. El Baskonia no hinca la rodilla ante sus vecinos desde diciembre de 2007. Esta mañana pone en juego su hegemonía vasca y sus ganas de volver a la Copa tras tres ausencias en los últimos cuatro años.