El equipo de Galbiati hace piña después de un tiempo muerto del encuentro ante el Bayern. Igor Martín

La conjura del Baskonia para corregir su irregularidad

El conjunto de Galbiati afronta esta mañana algo más que un derbi ante el Bilbao Basket y buscará un salvavidas en Kaunas antes de un parón del que confía salir reforzado

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

La mayoría de aficionados del Baskonia se pregunta hasta cuándo durará el homenaje del conjunto azulgrana a la célebre obra de Robert Louis Stevenson, Doctor ... Jekyll y Mister Hyde. Las dos personalidades del conjunto de Galbiati, aplicado y compacto bajo el techo del Fernando Buesa Arena y endeble hasta la médula cuando sale lejos de Vitoria, confluyen en un equipo que alterna con suma facilidad momentos de buen y mal baloncesto. El técnico es honesto sobre una inquietud que al que más preocupado mantiene es al propio entrenador. «No tengo la llave», verbalizó tras arrasar al Bayern. Con la sonrisa de resignación parecía decir que si la tuviera, otro gallo cantaría.

