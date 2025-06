Clément Frisch, primer fichaje encaminado para el Baskonia

El Baskonia ha vuelto a encontrar en Francia su molde de jugador predilecto. 23 años, polivalente y con potencial. El perfil, válido para tantos de ... sus fichajes a lo largo de su historia, es el que se extiende ahora bajo el nombre de Clément Frisch (Illkirch-Graffenstaden, 2002, 2,01 metros). El fichaje del joven jugador galo del Nancy está encarrilado. «A Clément le llamo por su nombre ya», reconoció Félix Fernández como chascarrillo. «Es muy seguido por la secretaría técnica», admitió para después realzar su esperanzador futuro: «Puede ser positivo».

La proyección del alero que este curso ha jugado como ala-pívot ha sido distinguida al otro lado de los Pirineos. Frisch recibió el premio del jugador más mejorada de la Liga francesa. Pasó de promediar 6,5 puntos, 3,1 rebotes y 7,1 de valoración a 11,7 tantos, 5 capturas y 14,5 créditos de eficiencia, con un destacado 43% de acierto en triples en 30 partidos. En la votación, se encargó de remarcar el director deportivo, superó a dos jugadores de Euroliga, Nadir Hifi (París Basketball) y Matthew Strazel (Mónaco).

La operación está avanzada y se sellaría en forma de traspaso. El galo, que compartió espacio con Víctor Wembanyama en la selección sub'19 y fue el MVP de la liga sub'21, renovó el año pasado hasta 2027 con el Nancy, que aguarda para recibir una compensación económica por su cercana salida. «No puedo concretar ahora, pero en los próximos días puede haber noticias», zanjó Fernández junto con otro de los jugadores sondeados, Matteo Spagnolo (Brindisi, 2003). El base del Alba Berlín también tiene contrato en vigor (hasta 2026), pero todo apunta a que saldrá después de que el conjunto germano optara por dejar de competir en la Euroliga.

«Son opciones que hay en el mercado como muchas otras», zanjó el dirigente, reconociendo al italiano la categoría de ser más reconocido. Especialmente por Pablo Laso. El vitoriano era el entrenador del Real Madrid en la etapa formativa del timonel, considerado cupo nacional en la ACB. Su fugaz relación estuvo protagoniza por la bronca del entrenador durante un partido de pretemporada. «Si quieres seguir botando el balón, te compras uno», le regañó. Cuestionado Félix Fernández sobre la idoneidad de contratar otro timonel que destaque más por el uno contra uno que por la dirección de juego, el responsable de la parcela deportiva pasó la pelota al técnico. «Pablo quería jugar bien, ni rápido ni lento. Lo que buscamos es ser efectivos y para ello puedes meter muchos estilos dentro de un mismo partido».

El Baskonia quiere volver a caracterizarse por anticiparse a otros clubes en el mercado. «Llevamos tiempo mirando», asegura Fernández, mientras que emplaza a julio la toma decisiones sobre los componentes del equipo del ejercicio recién concluido. La dirección deportiva plantea cambios en la plantilla porque «hay jugadores de cierto peso que no han estado al nivel». A algunos se les apremiará para que «den un paso adelante». Otros son susceptibles de ser traspasados o reclutados por otros clubes. «Aunque hayamos tenido un año malo sobre el papel, todos los jugadores tienen un valor importante, se pregunta por ellos», aseveró.

En ese sentido, el director deportivo pareció tener asumido que Nikos Rogkavopoulos es el baskonista con contrato (2026) con más opciones de salir. «Es un jugador que llama la atención. Está el mercado de Grecia pero también hay otros. Tiene sus cláusulas de salida. Queremos que siga pero hay cosas que no puedes controlar», se resigna. La oferta de renovación que el alero heleno esperaba a final de temporada sigue sin llegar, mientras que Frisch asoma en el horizonte azulgrana como un perfil de características similares.

Autocrítica en el juego interior

El juego interior no estará exento de modificaciones. «Nos ha faltado un jugador con características diferentes», aceptan en el club ante los altibajos de Hall y Diop. Con Samanic, al que consideran que ha estado mejor al final, con mucho talento y que económicamente era algo bueno. Aún no han decidido si ejecutarán la opción de renovación. Más claras están las salidas de Jaramaz y Moneke, al que Fernández no quiso señalar. «Hay que quererle como es. Tiene sus defectos. ¿Desquiciarnos? Para gestionar esos egos está el entrenador», remachó.