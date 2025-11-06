Galbiati: «Villar ha puesto el tono en defensa sobre Edwards y los demás le han seguido»

Paolo Galbiati mostró una satisfacción casi plena sobre el desempeño de sus jugadores. Muchas luces y solo una sombra a la que no dio especial ... importancia. «Hemos jugado muy bien en ataque y defensa. Hemos forzado a que su mejor tirador tuviera una mala noche gracias al esfuerzo de todos los jugadores. Rafa Villar ha puesto el tono sobre Edwards y los demás le han seguido. También hemos dado 25 asistencias. El único problema ha sido controlar el rebote ofensivo, pero es algo que puedo aceptar», analizó tras el encuentro.

Destacó el desempeño del base catalán, pero en conjunto se mostró satisfecho con todos. «La idea es trabajar duro del inicio al final del entrenamiento y trasladar eso al partido. Honestamente es un buen partido. Khalifa ha estado muy bien, Rafa ha sido muy importante, Diallo lo mismo y Tadas está mejorando su condición física», analizó.

También apareció Cabarrot cuando la Virtus amenazaba con remontar. «En el momento más difícil nuestro veterano ha dado confianza al resto del equipo. Pero esta noche ha sido una buena prueba de madurez», destacó el entrenador azulgrana.

El técnico también cree que la agresividad del equipo «está creciendo». Ahora viene una serie de partidos fuera tras la impecable localía. «Me gusta mucho el Buesa cuando está caliente. Igual deberíamos pedir jugar siempre en casa», bromeó. Pero, aunque se eleva la exigencia, confía en sus jugadores. «Serán cuatro partidos muy difíciles, pero necesitamos continuar en esta dirección y trabajando duro en los entrenamientos».