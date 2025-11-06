El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galbiati da indicaciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. Igor Martín
Baskonia 87-76 Virtus

Galbiati: «Villar ha puesto el tono en defensa sobre Edwards y los demás le han seguido»

El técnico del Baskonia destaca «un buen partido» de su equipo y pide «continuar en esta dirección» para afrontar ahora cuatro partidos como visitante

Jon Aroca

Jon Aroca

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

Paolo Galbiati mostró una satisfacción casi plena sobre el desempeño de sus jugadores. Muchas luces y solo una sombra a la que no dio especial ... importancia. «Hemos jugado muy bien en ataque y defensa. Hemos forzado a que su mejor tirador tuviera una mala noche gracias al esfuerzo de todos los jugadores. Rafa Villar ha puesto el tono sobre Edwards y los demás le han seguido. También hemos dado 25 asistencias. El único problema ha sido controlar el rebote ofensivo, pero es algo que puedo aceptar», analizó tras el encuentro.

