Baskonia

El Baskonia ficha a Hamidou Diallo, potencia y físico para el perímetro de juego azulgrana

El jugador estadounidense, con más de 250 partidos en la NBA, firma por dos temporadas con el club vitoriano

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:18

El Baskonia ha anunciado este jueves la contratación para la próxima temporada del exterior Hamidou Diallo. Es la primera de las dos piezas que restan ... para completar una línea de perímetro que, sobre el papel, gana músculo y despliegue físico con la incorporación de un refuerzo que puede alternar las posiciones de escolta y alero y que acumula una experiencia de seis temporadas en la NBA. Nacido en Queens (Nueva York), Diallo tiene 27 años y una altura de 1,96 metros. Aparte de su nacionalidad estadounidense, también cuenta con pasaporte guineano, que le permitirá no ocupar plaza de extranjero. Se trata de un detalle clave que ayuda a la entidad azulgrana a cumplir con el marco de contratación ACB.

