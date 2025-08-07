El Baskonia ficha a Hamidou Diallo, potencia y físico para el perímetro de juego azulgrana

Carlos Pérez de Arrilucea Jueves, 7 de agosto 2025, 11:18 | Actualizado 11:51h. Comenta Compartir

El Baskonia ha anunciado este jueves la contratación para la próxima temporada del exterior Hamidou Diallo. Es la primera de las dos piezas que restan ... para completar una línea de perímetro que, sobre el papel, gana músculo y despliegue físico con la incorporación de un refuerzo que puede alternar las posiciones de escolta y alero y que acumula una experiencia de seis temporadas en la NBA. Nacido en Queens (Nueva York), Diallo tiene 27 años y una altura de 1,96 metros. Aparte de su nacionalidad estadounidense, también cuenta con pasaporte guineano, que le permitirá no ocupar plaza de extranjero. Se trata de un detalle clave que ayuda a la entidad azulgrana a cumplir con el marco de contratación ACB.

✍️🏀 OFICIAL | Hamidou Diallo, potencia y físico para el perímetro de juego de Baskonia



📎https://t.co/Uq0NPRAeM9#OngiEtorriDiallo pic.twitter.com/eF4sZZx5tG — Baskonia (@Baskonia) August 7, 2025 El quinto fichaje estival del Baskonia probó nuevas experiencias la pasada temporada en el baloncesto chino como integrante de los Shanxi Loongs, donde sus medias estadísticas se dispararon con 22,5 puntos, 7,3 rebotes y 3,1 asistencias por partido. Sus porcentajes de tiro el pasado ejercicio también hablan de en qué distancias se siente más cómodo: 54% en tiros de 2, 29% en triples y 70% en lanzamientos libres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión