El Baskonia se la juega en cada punto

La victoria del Baskonia contra el Gran Canaria fue incompleta. Porque si bien los azulgranas lograron imponerse en otro duelo marcado por su extrema ... irregularidad, el premio no fue del todo jugoso. Los cuatro puntos de ventaja definitiva (84-80) resultaron insuficientes para que el plantel de Pablo Laso se llevase también el average particular con el cuadro canario. Un concepto que sobrevuela con discreción durante toda la primera vuelta, pero que toma un papel protagonista a medida que se acerca el desenlace del curso. Y para un Baskonia necesitado de cualquier estímulo para culminar su remontada, cada punto puede ser decisivo.

Tras caer de seis en la primera vuelta, la ventaja en caso de desempate al final de temporada estará del lado del equipo canario. El Baskonia tuvo en su mano llevarse el average y llegó a verse nueve puntos por encima a menos de dos minutos para el final del partido. La renta a menos de uno, siete, estaba todavía a su favor. Pero los errores individuales, esta vez en manos de Forrest y un incomprensible error en un saque de fondo en el que pasó el balón directamente a las manos del visitante Brussino, mermaron una ventaja que luego el conjunto de Laso no logró recuperar. Así que el Baskonia acabó contento a medias; el Gran Canaria, con una decepción dulce. Ahora ambos están empatados a once triunfos. Pero si la temporada terminase ahora el bloque canario, octavo, dejaría fuera del play off al azulgrana, noveno.

Un amargo anticipo de lo que les espera a los vitorianos en las últimas doce jornadas de liga ACB. Con mucho por decidir y una irregular tendencia ascendente que tiene al Baskonia al borde del play off de una tabla igualada. Porque entre el quinto, un Manresa con trece triunfos, y el undécimo, un Zaragoza con diez, el margen es lo suficientemente estrecho para que la importancia de los partidos vaya mucho más allá del mero signo del choque. De esa pugna solo se escapan Real Madrid (18), Unicaja (17), Tenerife (17) y Valencia (17), a todas luces inalcanzables.

De entre los otros seis adversarios -además de Manresa y Zaragoza están metidos en la pelea Joventut (13), Barça (13), Gran Canaria (11) y UCAM Murcia (10)- debe disputarse el average con todos menos con el bloque canario. Cinco diferencias por definir y muy abiertas tras haber obtenido resultados igualados en la primera vuelta. El Baskonia se la jugará en los próximos dos meses y medio que restan de ACB. Todo, con el objetivo de evitar quedarse fuera del play off por el título por segunda temporada consecutiva.

A favor Se llevó por dos el duelo contra el Manresa, por tres el del UCAM Murcia y por cuatro el del Barça

En contra Cayó por un punto contra el Zaragoza y también fue derrotado por tres por el Joventut

El primero de sus rivales en esa pelea será el Manresa. El conjunto catalán visitará el Buesa Arena la próxima semana (sábado 22 a las 20.45 horas) tras el choque de esta jornada ante el Real Madrid. Con dos victorias más y asentado de lleno en la pelea por el play off tras haberse llevado siete triunfos en los últimos nueve encuentros, busca dar un zarpazo casi definitivo a su ventaja respecto al Baskonia. Pero los azulgranas aspiran a revertir casi del todo la situación. No en vano, tras vencer por dos en la primera vuelta, el equipo vitoriano tiene en su mano llevarse por el mismo precio el partido y el average.

Tres 'finales' seguidas

La segunda de esas paradas será a mediados de abril, tras el paréntesis de dos encuentros ante equipos en la pugna por la permanencia como Breogán y Girona. Entonces (12 de abril) también se jugará su average contra el UCAM como visitante en Murcia. Aunque el bloque de Sito Alonso también es víctima de su irregularidad, se mantiene a solo un triunfo del play off. Pero el Baskonia también tiene en su mano hacerse con el average y poner tierra de por medio tras su ajustado triunfo por tres puntos en la primera vuelta.

11 victorias suma el Baskonia en la ACB a falta de doce partidos.

Lo mismo pasará con el Zaragoza el 3 de mayo, la tercera cita ante un potencial rival directo y que llegará tras dos exigentes duelos ante Tenerife y Valencia. Ante los aragoneses tiene el plantel de Pablo Laso el average en contra tras su derrota por un punto de la primera vuelta. En caso de ganar también por solo uno entraría en juego el average general. El azulgrana es negativo, de -14, pero a falta de doce jornadas esa situación es meramente anecdótica.

A renglón seguido llegará la traca final con los duelos ante el Joventut y el Barça. El primero, como visitante (10 de mayo) y con la obligación de levantar la derrota por tres puntos de la primera vuelta. El segundo, en el Buesa Arena (18 de mayo), pero con el triunfo con cuatro puntos como ligero colchón. Ahí terminará de jugarse el Baskonia un average del que ya no tendrá que preocuparse en las dos últimas citas del calendario: contra el Bilbao Basket y el Coruña.