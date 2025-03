Pablo Laso: «Me cabrea la irregularidad, pero yo no saco de fondo» El técnico ironiza sobre buscar un jugador que no cometa pérdidas al poner el balón en juego como la que le ha regalado el average al Gran Canaria. «No tengo respuesta»

Iván Benito Domingo, 9 de marzo 2025, 19:55 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

El Baskonia ha hecho borrón y cuenta nueva. Las dos derrotas a domicilio de la semana pasada las ha subsanado con dos triunfos como local, como demandaba el técnico el miércoles. «Nuestra obligación es mirar hacia delante. Nos viene otra semana complicada», expresaba el técnico sobre el mensaje que había lanzado al vestuario tras la victoria ante el Gran Canaria. Amarga, después de regalar el average con todos a su favor con otra pérdida a la hora de poner el balón en juego. «Me cabrea la irregularidad, pero yo no saco de fondo», ha declarado en sala de prensa.

El entrenador vitoriano no encuentra las palabras para justificar en público las manifiestas pérdidas de balón que comete el equipo desde el inicio de curso. «La peor pérdida ha sido de Hall, que también se la ha dado a otros. Me encantaría tener una respuesta, pero no la tengo», aseguraba con lamento. «La culpa es mía por no ponerles a sacar. ¡Alfredo, vamos a buscar a alguien que saque de fondo!», ironizaba para quitar hierro.

Laso salió del Buesa Arena «contento» por la victoria pero con mal sabor de boca con el final. «Han sido dos errores muy claros», reconocía al inicio de su análisis. El técnico celebró la «reacción buenísima» del Baskonia tras el descanso, donde tuvo que remontar 17 puntos. «Los cuatro primeros minutos han sido muy buenos, dominio desde la defensa... y nos hemos caído del todo. Más en ataque», advertía. Fue entonces cuando llegó la desconexión habitual, con un parcial de 2-14. «Hemos tenido la sensación de 'ya lo ganaremos' y eso no me gusta. De no tener fluidez y de pararnos», ha explicado.

Por una vez, el técnico ha querido destacar la actuación individual de Sedekerskis. «Sin hacer gran partido, ha estado muy sólido», ha subrayado sin que hubiera mediado ninguna pregunta sobre el lituano, que ha sido uno de los solo seis jugadores azulgranas que han comparecido en los 15 últimos minutos por decisión técnica. «Los entrenadores tenemos la obligación de preparar plan B. Porque pasan muchas cosas. Creo que al Gran Canaria le ha pasado factura el desgaste del segundo tiempo», argumentaba sobre el hecho de que Rogkavopoulos, Samanic y Jaramaz vieran toda la segunda parte desde el banquillo.

Con una rotación corta sacó adelante un encuentro que «parecía dominado en el último cuarto» pero que se fue hasta las últimas posesiones. «Aunque suene feo, es nuestro ADN. Somo un equipo así. Lo triste es que nos salga más cruz que cara», criticaba.

«Salvar el average»

El técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic, aseguró que su equipo jugó el último minuto para salvar el average. «En el último tiempo muerto he dicho que en ningún caso había permitir el triple. Había que ganar sí o sí el average», ha asegurado, satisfecho del encuentro del conjunto claretiano.

«No podíamos salir con sensaciones malas para el partido del martes (Eurocup) por no jugar con el esfuerzo y la mentalidad correcta. Creo que vamos bien. Pero en la segunda parte no hemos controlado también nuestro juego. No poníamos el balón donde queríamos y eso te genera un problema en el balance defensivo. Las pérdidas y la falta de rebotes ofensivos nos han hecho perder la calma y la solidez defensiva y el Baskonia, con calidad, esfuerzo y jugando bien ha merecido la victoria», explicaba. Por último, aseguró no verse sorprendido por Laso, que por momentos optó por no utilizar ningún base puro. «Ya acabaron así la primera parte, con Howard a la carrera, y nos meten cuatro puntos rápido Samanic», ha lamentado.