El Barcelona despide a Joan Peñarroya una semana antes de recibir al Baskonia

El conjunto blaugrana cesa al exentrenador del Baskonia tras la hecatombre protagonizada en Girona

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:39

Comenta

La derrota del Barça en Girona fue tan sonada que hasta Paolo Galbiati, que estaba a punto de comparecer ante los medios tras un mal partido en Lleida, se hizo eco del resultado. Un tropiezo inadmisible a ojos de la directiva culé, donde las aguas ya bajaban revueltas, especialmente después de caer ante el Real Madrid el viernes, y que, tras una reunión de urgencia, ha optado por tomar la medida más socorrida en casos de crisis: fulminar al entrenador.

Joan Peñarroya ya no es entrenador del Barcelona ni se medirá con el Baskonia el próximo domingo. El técnico egarense deja el cargo tras una temporada completa en la que ya atravesó varios vaivenes, fruto de la plaga de lesiones sin reemplazo, y culminó sin títulos y el mes y medio disputado de la campaña actual. Con un pobre balance de 2 victorias y cuatro derrotas en ACB (Valencia, Lleida, Murcia y Girona), y de 5-4 en Euroliga, la paciencia se ha terminado en las oficinas del Palau, apremiada la directiva por la pañolada y los gritos de «Cubells dimisión» del último encuentro.

La derrota en Girona no fue como las demás. Peñarroya fue cuestionado por su futuro. «Esta pregunta es el día de la marmota y la vengo respondiendo desde que estoy en el Barça». Ya no tendrá que hacerlo más. El despido del Baskonia en octubre de 2023 fue el primero de su carrera. La del conjunto culé fue su siguiente aventura, pero termina de la misma forma y en casi idéntica duración. Su sustituto de forma temporal será Óscar Orellana.

