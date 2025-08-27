El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Siempre nos quedará Scariolo

España afronta desde mañana su ardua defensa de la corona europea desde la inferioridad física y mordido por las ausencias

Ángel Resa

Ángel Resa

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:14

España afronta su defensa de la corona europea desde un plano de inferioridad. Flota en la atmósfera la impresión de que resultará casi imposible estirar ... la goma de los milagros, la misma que le procuró un título tan merecido como sorprendente hace tres años. Entonces escribió un auténtico cuento de hadas con final feliz ante la potente selección gala. Ahora los pronósticos vuelven a colocar al combinado nacional lejos de los lugares cabeceros. Concretamente en el décimo, aunque cabe recordar que en 2022 también arrancó el campeonato lejos de los mejores puestos en la parrilla de salida.

