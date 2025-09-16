El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Devon Hall, del Fenerbahce, en pleno mate durante la Final Four disputada en Abu Dabi. AP

De agravios e hipocresías en la Euroliga

Resulta difícil de sostener la diferente vara de medir por la que los equipos rusos permanecen deportados de la competición mientras Israel presenta a dos de Tel Aviv

Ángel Resa

Ángel Resa

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:04

Las convulsiones que han sacudido la atípica y casi clandestina Vuelta a España desde la perspectiva ciclista abren con crudeza el debate sobre las participaciones ... deportivas de representantes hebreos. Durante    la apertura del curso político, el diputado general de Álava reclamó el mismo veto a los equipos israelíes en la Euroliga que el padecido por los conjuntos rusos –también el copropietario CSKA– desde la invasión de Ucrania. Y ayer mismo, el Gobierno incidió en el asunto.

Espacios grises

