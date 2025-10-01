El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El debutante Nowell dialoga con sus compañeros durante el partido. Igor Martín

El aire fresco echa fuego

El nervio de Diallo y la hiperactividad de Galbiati contagian a Forrest, Diop, Cabarrot y al Olympiacos, que encuentra el sosiego a tiempo con Vezenkov

Iván Benito

Iván Benito

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:12

Por el cuerpo de los jugadores del nuevo Baskonia recorre algo difícil de explicar pero que debe ser impagable de sentir. Ese momento en el ... que la adrenalina asciende hasta la cima del cuerpo y hace sentirse en el cielo. Una especie de delirio juvenil. De sensaciones extremas. De la nada al todo. Del desastre inicial a la prosperidad. De repente, Diop pedía el ánimo del público que le reclama una mayor fiereza bajo los aros. Cabarrot brindaba al aire tres dedos de su mano derecha cada vez que metía un triple con unas ganas irresistibles de gritar, de echar fuego por la boca. Diallo sacaba músculo ante una grada enfervorecida. Galbiati era uno más de la exaltación. «Me encanta cómo juega el equipo», dijo tras una primera mitad repleta de altibajos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  3. 3

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  4. 4

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  5. 5

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  6. 6 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  7. 7

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  8. 8

    Pradales clama contra la «burda manipulación» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»
  9. 9

    La plaza Euskadi se cierra tres meses a los peatones y se cortan dos carriles al tráfico por la reforma frente al Bellas Artes
  10. 10 La emocionante despedida a una azafata de Iberia en su último vuelo antes de jubilarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El aire fresco echa fuego

El aire fresco echa fuego