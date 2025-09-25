Achille Polonara: «Todo está bien con el trasplante»

Buenas noticias para Achille Polonara. El exjugador del Baskonia ha compartido desde el hospital de Bolonia donde está ingresado un emotivo mensaje en sus redes ... sociales, tras someterse con éxito a un trasplante de médula ósea tras ser diagnosticado de leucemia mieloide el pasado mes de junio. «Todo está bien», ha publicado.

👏 Achille Polonara undergoes a successful bone marrow transplanthttps://t.co/NoFFy37SgJ — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 25, 2025

El jugador nacido en la localidad de Ancona ha hablado sobre el tratamiento que ha recibido en los últimos meses, así como de la búsqueda de un donante con un 90% de compatibilidad para la intervención. Además, con anterioridad, Polonara superó un cáncer testicular, tras el que regresó a las canchas a mediados del curso 2023-2024.

Con la finalidad de obtener el alta médica y volver a recuperarse, 'Il Pupazzo' ultima su regreso con el Dinamo Sassari, con el que disputará la LBA italiana y la FIBA Europe Cup, tras su paso por la Virtus de Bolonia en la última campaña.