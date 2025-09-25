El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Achille Polonara en el hospital de Bolonia tras su operación. Instagram

Achille Polonara: «Todo está bien con el trasplante»

El exbaskonista sigue luchando contra la leucemia y espera volver pronto a las canchas de baloncesto

Pablo Sanz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:07

Buenas noticias para Achille Polonara. El exjugador del Baskonia ha compartido desde el hospital de Bolonia donde está ingresado un emotivo mensaje en sus redes ... sociales, tras someterse con éxito a un trasplante de médula ósea tras ser diagnosticado de leucemia mieloide el pasado mes de junio. «Todo está bien», ha publicado.

